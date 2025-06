Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, mohoi se e ka quajtur Presidentin Donald Trump “baba” në një intervistë ekskluzive me Reuters sot.

Rutte shpjegoi se e përdori fjalën “baba” gjatë një konference të mëparshme për shtyp me Trump, ku presidenti amerikan e përshkroi konfliktin midis Iranit dhe Izraelit si dy fëmijë që grinden, sepse ndonjëherë dëgjon vende që e pyesin nëse SHBA-të do të qëndrojnë me NATO-n.

“Dhe unë thashë, kjo tingëllon pak si një fëmijë i vogël që i thotë të atit: ‘Hej, a do të qëndrosh ende me familjen?’ Pra, në këtë kuptim, unë përdor fjalën ‘baba’, jo se po e quaja Presidentin Trump baba”, vazhdoi ai.

Më shumë rreth komenteve të Rutte: Më parë, Rutte ofroi një përshkrim të gjallë të mënyrës se si Trump e trajtoi krizën e Lindjes së Mesme gjatë bisedimeve të tyre të sotme.

Pasi Trump krahasoi palët në luftë – në këtë rast, Izraelin dhe Iranin – me “dy fëmijë në oborrin e një shkolle”, Rutte ndërhyri me analogjinë e tij.

«Pastaj babit ndonjëherë i duhet të përdorë gjuhë të ashpër», tha ai.

Më vonë, Rutte e hodhi poshtë një pyetje në lidhje me qasjen e tij “të dobët” dhe “poshtëruese” ndaj Trump si një “çështje shijeje” pasi iu referua Trump si “baba”