Bukurie Mata, nëna e Bleona Matës, e cila rezulton e zhdukur prej 16 vitesh, ka rrëfyer në emisionin “Dita Jonë” në A2CNN dhimbjen dhe pritjen e gjatë për një lajm mbi fatin e vajzës së saj.
Bleona Mata u zhduk kur ishte vetëm 6 vjeçe, teksa po kulloste bagëtitë bashkë me të afërmit dhe nuk u kthye më.
Në Ditën Ndërkombëtare për Fëmijët e humbur, Bukurie Mata mes lotësh shprehet: “Nuk e përshkruaj dot këtë dhimbje kaq të madhe. U bënë 16 vite që as nuk ia kam parë fytyrën! Deri tani vetëm presim, një lajm sa më të mirë, sa më të gëzuar”.
Ndërkohë, gazetarja Odeta Dume, e cila e ka ndjekur rastin prej afro 8 vitesh, bëri me dije se së fundmi ka dalë një pistë e re hetimi për Bleona Matën. “Që nga tetori 2018 shumë informacione kanë ardhur për Bleona Matën, na kanë çuar në Angli, në Maqedoni, në Kosovë, brenda territorit të Shqipërisë, në Greqi. Janë bërë verifikime, por jo gjithçka që vjen ne kemi aftësinë ta verifikojmë 100 për qind. Jemi në bashkëpunim me institucionet. Pistat e fundit Bukuria i di. Ka dalë një pistë e re, urojmë të jemi në rrugën e drejtë”.
