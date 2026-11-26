Nga Artur Ajazi
Më në fund, një grup studentësh (ende të panjohur) vendosën të krijonin partinë e tyre. Vendosën ata të dilnin parakamerave dhe të deklaronin se “ne studentet e protestave 180 ditore, vendosëm të krijojmë partinë tone te re, “Të bashkuar për Shqiperinë”. Pra, pse sot e tutje, ata nuk janë pjesë e rrugës, pjesë e vandalistëve apo jo ? Pra nga sot, themeluesit e partisë re, duhet të tregojnë edhe emrat e tyre, identitetet e tyre dhe të shpallin legalisht programin. Në fakt, ajo që mendova fillimisht ishte ndjesia e mirë, e nismave të tilla. Pra, hajde të përballemi në “meidan”, dhe kush merr votat, merr pushtetin. Po jo ama, me vandalët, me ata që fshiheshin dhe strehojnë kapuçët e tyre tek PD.
Megjithatë, më e habitshme ishte fakti se, “pse ky nxitim pikerisht tani para zgjedhjeve të 9 Majit 2027, pse nxituan ata të dalin para kamerave dhe tu thonë shqiptareve se “tani u poqën kushtet, tani na u mbushe mëndja të krijojmë parti” ? Uroj të mos jetë askush mbrapa tyre, uroj që ta nisin me “këmbën e mbarë” rrugëtimin drejt politikës. Uroj gjithashtu që “të ecin me këmbë në tokë”, pasi deri sot kanë ecur kuturru. Në rast se kishin patur synim partinë, pse pikerisht tani, pse pikerisht pasi u bashkuan me vandalët dhe shkaterruan Tiranën ? Natyrisht ata dhe partia e tyre e re, kanë me vehte edhe faturën e shkaterrimeve, djegieve, dhe akteve të tjera kriminale që kryen një grup rrugeçërish, që tmerruan shqiptaret dhe trupin diplomatik në Tirane. Pra, bënë mirë që dolën dhe deklaruan se “nga sot ne studentët e protestave të flamingove, do të përfaqesohemi nga partia jonë”, por fillimisht ata duhet të sqarojnë shqiptaret për ato që ndodhën 14 ditë rresht, për zjarrin, shkaterrimet, vjedhjet, dhe të distancohen totalisht nga grupimi vandalist.
Duhet të sqarojnë shqiptaret se, përse qëndruan dhe u bashkuan me kapuçzinjtë, se përse nuk prezantuan synimet e tyre politike qysh në Qershor, por pritën të bëhej dhuna, dhe pastaj të dilnin si pa asgjë të keqe, dhe të deklaronin se “tani erdhi momenti të themi se, ne krijuam partinë tone “Të bashkuar për Shqiperinë”. Nxitimin e atyre që dolën para kamerave e kuptoj, por nuk kuptoj mungesën e transparencës dhe sinqeritetit, pasi qytetaret e Tiranes dhe gjithë Shqiperisë, edhe sot e kësaj dite, janë të tmerruar nga pamjet e zjarrit, vjedhjeve dhe shkaterrimeve që pësoi kryeqyteti dhe jo vetem. Ndaj, e keni detyrim moral (nqs jeni duke hyrë nga dera dhe jo dritarja e politikës) të sqaroni shqiptaret, pastaj vazhdoni drejt asaj që jeni nisur. Politika ka rregullat dhe ligjet e saj.
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