Naomi Campbell dhe producenti saudit i filmit Mohammed Al Turki janë martuar në fshehtësi dhe larg syve kureshtarë, në bordin e një jahti në brigjet e Dubait. Kështu ka raportuar një burim i afërt me çiftin për median italiane. Çifti kaloi verën së bashku nga një vend ekskluziv në tjetrin, mes të ftuarve VIP dhe festave private.

Për momentin nuk ka foto, por “Novella 2000” zbulon pamjet e dy bashkëshortëve, ku modelja Naomi Campbell kishte veshur një “fustan me dantelle të zezë, të modës siçiliane” nga Dolce&Gabbana, ndërsa Mohammed Al Turki kishte zgjedhur një smoking të bardhë veror.

Por i rëndësishëm është fakti i përzgjedhjes së vendit për dasmën e tyre. Sipas medias italiane “shkëmbimi i premtimeve do të bëhej në një jaht 22 mijë euro në ditë, në të cilin të dy lundronin në një det pasioni”.

Bashkëshorti i ri i Naomi Campbell Mohammed Al Turki, i cili së fundmi zbarkoi në Venecia në Festivalin e Filmit në Venecia, është 38 vjeç dhe 16 më i ri se modelja dhe është një producent që mbështet dhe promovon filma në Lindjen e Mesme. Në vitin 2022 ai u shpall “Njeriu i vitit” për kontributin e tij në kinema. Ndër filmat e tjerë, ai prodhoi “The Fraud” me Richard Gere, thrillerin “99 Homes” me Andreë Garfield dhe “Borders and Addiction” me Gary Oldman.

Kjo është martesa e parë e 54-vjeçares Naomi Campbell, e cila ka dy fëmijë të lindur nga surrogacia dhe një karrierë të gjatë në botën e modës. Ajo nuk ishte martuar kurrë para martesës së saj me Mohammed Al Turki.