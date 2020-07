Deputeti Lefter Maliqi ka treguar sot marrëveshjen e vitit 2017 që ka bërë me Edi Ramën, që e detyroi atë të largohej nga Lulzim Basha.

Në një intervistë ne Report TV, Maliqi u shpreh se Rama në viitin 2017 i kishte premtuar investime në zonë dhe një post drejtuesi për te.

“Marrëveshja ime bashkë me qytetarët dhe Ramën ka qenë në disa pika, kur them unë që jam i zhgënjyer total. Marrëveshja me këtë njeri ishte; dy investime në zonën time në Laprdha dhe Lumas që nuk i mbajti dhe një post drejtuesi, jo zv/ drejtor, zv/ ministër, nuk ke autoritetin e duhur.

Nuk mund të bësh gjë për elektoratin. Ia kërkova se më takonte, jo këtyre barkalecëve, që e kanë mendjen te krimi dhe korrupsioni dhe nuk kanë as shkollë. Nuk mbajti asnjë fjalë dhe fjala e tij ishte se do të ishte drejtues i pushtetit lokal. As këtë nuk e mbajti”, tha Maliqi.

Më tej ai foli për raportet me Lulzim Bashën dhe opozitën jashtë Kuvendit dhe tha se e kanë propozuar për të qenë deputet. Ai u shpreh se ka marrë oferta, por nuk e ka vendosur akoma se çfarë do bëjë.

“Unë nuk e kam tradhtuar zotin Basha. Di që më kanë propozuar në Berat për të qenë pjesë nesër e listave të deputetëve. Kontakte me Bashën me Kryemadhin, me zotin Duka dhe Mediu kam kontakte të përditshme, nuk kam vendosur. Kam oferta se mbështes opozitën legjitime“, shoi deputeti.

/e.rr