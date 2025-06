Avokati Eugen Beçi në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV e justifikoi dorëheqjen e gjyqtares së posaçme Elsa Ulliri nga dosja ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha dhe dhëndrit të rij Jamarbër Malltezi, për shkak se është kushërirë e deputetes së PD-së, Andi Ulliri. Por për analistin Baton Haxhiu, dorëheqja e gjyqtares tregon se ajo nuk e ka kuptuar profesionin, sepse ajo nuk mund t’i ikë detyrës, sepse drejtësia është profesion, si mjekësia.

Biseda

Rakipi: Gjyqtarja Elsa Ulliri ka kërkuar përjashtimin nga procesi se është kushërirë me deputeten e PD-së, Andia Ulliri. Z. Avokat a quhet ky konflikt interesi dhe çfarë ndodh me këtë akt?

Beçi: Gjyqtarja Ulliri ka treguar integritet në rastin e dorëheqjeve dhe përjashtimit që ju e quani konflikt interesi. Kodi i Procedurës Penale e ka të parashikuar në nenet 15, 16 dhe 17 dorëheqjen ku gjyqtari nëse ka shkaqe të rëndësishme dhe objektive njënashmërie dhe mund t’i lënë palët të kuptojnë se drejtësia nuk mund të jetë objektive, ka të drejtën e saj të japë dorëheqjen, që shikohet nga kryetari, në këtë rast, nënkryetari i gjykatës së posaçme që do të vlerësojë nëse është brenda rregullave dorëheqja apo jo. Gjyqtarja me të drejtë ka thënë se meqë ka lidhje të afërt me një deputete të PD-së, ka shkaqe objektive njëanshmërie dhe për këtë arsye jep dorëheqje. Deri këtu gjithçka është në rregull.

Haxhiu: Fare.

Beçi: Për atë që ju diskutuat më parë, miratimi i kësaj dorëheqjeje që mund të bëhet ose jo nga kryetari i gjykatës nuk e pengon procesin sepse derisa nuk jep kjo trupë gjyqësore vendime përfundimtare mund të vazhdojë i njëjti gjyqtar. Nuk e pengon dhe nuk ka lidhje me procesin.

Haxhiu: Avokat e kam një gjë. Si drejtësia është vetëm një profesion, asgjë tjetër. Në mjekësi p.sh. mjekut kryesor nuk i lejohet të operojë anëtarin e familjes, fëmijën dhe për të tjerat duhet ta kryejë profesionin.

Zonja Elsa nuk e ka kuptuar profesionin si duhet. Janë 120 deputetë dhe të gjithë mund të jenë në gjyq dhe proceset ndaj tyre nuk do të përfundonin asnjëherë dhe zonja Elsa e ka për dertyrë profesionin. Të refuzosh të gjykosh se një anëtar i familjes është me PD-në, kjo është të refuzosh profesionin. Ka dy referenca këtu. Një është e karrierës që zonja frikësohet se akti final i saj do të jetë që është pro dënimit, ta zëmë, dhe do të jetë referencë e keqe për karrierën e saj, atëherë do të paragjykohej se e ka një të familjes dhe ndaj ka vendosur kundër dhe e dyta ka presion dhe nuk e duron presionin. Edhe profesioni ynë është i vështirë se flasim këtu me emra të përveçëm dhe i kemi krijuar armiq kur dalim jashtë dhe nuk është mirë për ne, por e kemi detyrë publike.

Beçi: Mjekësia dhe drejtësia nuk janë matematikë, kanë interpretime. Gjyqtarja referuar nenit 17 të Procedurës Penale, gërma ë, kur ka shkaqe të arsyeshme të njëanshmërisë, jep dorëheqjen.