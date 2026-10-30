Ministrja e Drejtësisë në Kosovë, Donika Gërvalla dhe ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla kanë dalë sot në një konferencë për mediat, për të folur në lidhje me vrasjen e Arlinda Zekajt.
Ministrja Gërvalla ka bërë të ditur se kryeministrit i është dorëzuar raporti i Zyrës së Koordinatores për Familje, Dhunën ndaj Grave dhe Dhunën me Bazë Gjinore, lidhur me rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt.
Gërvalla ka deklaruar se raporti mbështetet në dokumentacionin e institucioneve përgjegjëse dhe përfshin periudhën nga raportimi i parë i viktimës, më 10 korrik 2026, deri në vrasjen e saj, më 25 tetor. Sipas ministres së Drejtësisë, raporti është ende pjesërisht i plotë, pasi Zyra e Koordinatores nuk ka marrë të gjitha përgjigjet dhe dokumentacionin e nevojshëm nga institucionet përkatëse.
“Presim dokumentacion dhe sqarime shtesë. Deri më tani, dokumentacioni nxjerr në pah mangësi serioze dhe vonesa. Arlinda Zekaj nuk u vra pa paralajmërim. Institucionet përgjegjëse kishin marrë paralajmërime serioze për rrezikun ndaj jetës së saj”, ka deklaruar Gërvalla.
Nga të dhënat e prezantuara nga ministrja e Drejtësisë, më 10 korrik 2026, Arlinda Zekaj kishte raportuar në polici se po përjetonte dhunë fizike dhe psikologjike nga bashkëshorti i saj. Ajo kishte raportuar gjithashtu për kërcënime, dhunë dhe posedimin e një arme me leje nga bashkëshorti.
Ndërkohë teksa protestuesit në Kosovë kërkojnë dorëheqjen e të dy ministrave, në këtë konferencë si Gërvalla dhe Sveçla u shprehën se një gjë e tillë nuk do të ndodhë.
“Po të konsideroja që dorëheqja do të ishte mekanizmi për të cilin do të kontribuonim për një identifikim më të saktë më të shpejtë dhe më të thellë të përgjegjësive për veprim dhe mosveprim, unë do kisha dhënë dorëheqje. Unë mendoj që pikërisht e kundërta është. Qytetari i Republikës së Kosovës e di që unë gjithë jetën time politike jam në anën e viktimave, me një kosto të lartë publike. Unë ju siguroj që viktimat e dhunës në familje aleatin më të fuqishëm sot e kanë te koordinatorja kombëtare, na lejoni të bëjmë punën tonë na lejoni që të kujdesemi që të vihen në pah të identifikohen dhe të adresohen përgjegjësitë dhe atëherë e diskutojmë përsëri çështjen e dorëheqjeve”, tha ministrja e Drejtësisë në Kosovë.
Sipas Sveçlës, dorëheqja e tij nuk do të kontribuojë në fuqizimin e gruas në dhe në mbrojtjen e të drejtave të saj,
“Unë para 10 vitesh pata dhënë dorëheqje nga drejtori i Inspektoratit në komunën e Prishtinës, pa pasur kurrfarë përgjegjësie për rastin e atëhershëm. Duke menduar se dorëheqja ime do të kontribuonte në përmirësimin e praktikave në atë fushë. Tash, unë nuk mendoj se dorëheqja jonë do të kontribuonte në fuqizimin e gruas në mbrojtjen e të drejtave të saj, meqenëse ne jemi të angazhuar 100% në përmbushjen e detyrave tona në këtë pikë. T’ju them të drejtën, unë personalisht jam bashkë me protestuesit, kuptoj edhe indinjatën e mllefin e protestuesve, dhe po punojmë si institucione që të plotësojmë të gjitha ato kërkesa të cilat. Kërkohen sipas ligjit në mënyrë që të parandalojmë përsëritjen e rasteve të këtilla, por në të njëjtën kohë edhe të hetojmë e të vlerësojmë rastet paraprake për lëshime potenciale”, tha ministri i Punëve të Brendshme në Kosovë.
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