Kryeministri Edi Rama ka kujtuar sot 100 vjetorin e Luftes se Vlores me nje video, ne te cilen shfaqet monumenti i bere nga duart e babait te tij, Kristaq Rames.

Me nje shenim ne faqen e tij ne Facebook, duke kujtuar kete dite te shenuar per historine e vendit tone, Rama, thekson se “nuk e fsheh dot kënaqësinë që më jep kjo video e monumentit ku shoh duart e tim eti, Kristaq Ramës”.

“MIRËMËNGJES 😊

në këtë ditë të veçantë të 100 vjetorit të Luftës së Vlorës, kur duke ju uruar një ditë të mbarë nuk e fsheh dot kënaqësinë që më jep kjo video e monumentit ku shoh duart e tim eti, Kristaq Ramës, s’rri dot pa ju thënë se ndjehem bukur, shumë bukur, për faktin se kushdo që do ta përkujtojë atë luftë do të përulet përballë kësaj vepre, e cila e mbart me seriozitet përballë kohës që ikën barrën e kujtimit për Luftën e Vlorës🇦🇱

#RESPEKT🙏“, shkruan Rama.

g.kosovari