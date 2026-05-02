“Do të doja shumë që vajza ime të bëhej kur të rritej si Selin”, kjo deklaratë e Mirit në “Big Brother VIP 5” u rikthye sërish në qendër të vëmendjes.
Teksa ishte i ftuar në “S’e Luan Topi”, Miri u shpreh se nuk dëshiron që vajza e tij t’i ngjajë Selinit.
“Jam lënduar nga mënyra se si erdhi. Ishte një nga komentet më të vështira pabesia e Selin. Ishte një nga momentet më të vështira se mendoje, një gjë tjetër në strategji loje, dhe del një gjë tjetër në strategji loje.
Nuk vazhdoj ta mendoj kështu (i referohet deklaratës në BBV). Ashtu siç doli të paktën, jo me thënë të drejtën. Siç ishte në BBV them. Unë po e thoja ashtu siç po e jetonim në BBV kur e thash. Ato cilësi i ka por ka edhe disa cilësi të tjera.
Unë nuk dua që vajza ime të ketë të gjitha cilësitë që shfaqi aty. Ato cilësi të fillimit i ka Selin të vetat, nuk është e shtirur. Ato që i kam thënë, i kam thënë me shpirt”, tha Miri.
