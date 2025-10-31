Në fund të fjalës së tij, Erion Veliaj kishte edhe një thirrje për anëtarë e Gjykatës Kushtetuese.
Teksa i cilësoi si trupi ndërmjetës mes popullit dhe pushtetit, Veliaj kërkoi nga kjo gjykatë që të kthejë pushtetin në “binarët”, e Kushtetutës.
“Nuk jam këtu për mëshirë apo privilegj, kërkoj drejtësi kushtetuese. Drejtësia e ndan shtetin e së drejtës, nga shteti i frikës. Në këtë moment vendimtar ju nuk jeni një gjykatë që po shqyrton një shkarkim të një kryebashkiaku, jeni trupi ndërmjetës mes popullit dhe pushtetit, i krijuar për ta mbajtur pushtetin brenda kufijve që i ka caktuar kushtetuta. Vetëm kjo gjykatë mund ta kthejë pushtetin në binarët e kushtetutës”, tha Veliaj.
