Pandi Nakoleci, 40-vjeçari shqiptar që vrau gruan e tij Marjola Nakolecit, 36-vjeçe para fëmijëve të tyre në Volos u paraqit të dielës para gjykatës.
Sapo mbërriti, gazetarët e pyetën “Pse e bëre?” dhe nëse pendohej, megjithatë, ai qëndroi i heshtur dhe me kokën ulur.
Mediat greke shkruajnë se brenda gjykatës, ai takoi vajzën e tij 18-vjeçare, së cilës thuhet se i tha: “Isha i hutuar, nuk doja ta bëja”.
Prokurori ngriti një padi penale kundër tij për vrasje me dashje kundër një viktime të dhunës në familje.
Më pas, oficeri hetues i dha atij një afat për të kërkuar falje të martën në orën 10:00.
Zyra e prokurorit urdhëroi një hetim social për fëmijët e mitur të çiftit se ku duhet të çohen. Deri më tani, ata po qëndrojnë me të afërmit e nënës.
Pas vrasjes së bashkëshortes, 40-vjeçari u fsheh për më shumë se 24 orë, duke u përpjekur t’i shmangej arrestimit. Megjithatë, ai u gjet i fshehur në barin e një parcele toke, rreth 200 metra larg shtëpisë së tij, në një parking të vjetër.
Dëshmitarë okularë dhe fqinjë raportuan se gjatë arrestimit ai po i bërtiste policisë se e kishte vrarë gruan e tij sepse ajo po e tradhtonte. “Ia bëra mirë. Ajo e meritonte këtë. Nuk pendohem për asgjë”, dyshohet se ishin fjalët e para të vrasësit 40-vjeçar.
