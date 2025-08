Për Liam Neeson, një nga aftësitë më të mira që duhet të ketë një aktor është përpikëria. Në një intervistë për Rolling Stones, ylli i kinemasë i cili po promovon filmin e tij të ri, “The Naked Gun”, ku luan krah Pamela Anderson, foli rreth aftësive që ka fituar gjatë karrierës. Ai nuk hezitoi ‘të qortonte’ një kategori të caktuar kolegësh pasi tha se “nuk do të punonte kurrë” me ta.

“Me aktrimin, je gjatë gjithë kohës duke zbuluar. Më kupton ç’dua të them? Nuk ndihem kurrë sikur ia kam dalë. Ka gjithmonë gjëra për të mësuar, me aktorë dhe aktore të ndryshëm që punon, si dhe me regjisorë të ndryshëm. Siç thashë më herët, thjesht përpiqem të jem i vërtetë. Dhe të mbërrij në kohë. Kjo është shumë e rëndësishme. Dëgjoj histori shqetësuese për aktorë dhe aktore që janë shumë të talentuar, por vijnë në sheshxhirim me dy, tri apo katër orë vonesë. Nuk do të punoja kurrë me këta njerëz. Mendoj se është shumë ofenduese.”

Sigurisht Neeson nuk përmendi emra, por pranoi se përpikëria është thelbësore.

“Shumë e rëndësishme, mendoj. Ke një ekip prej 60, 70, 80 vetash që të presin ty. Më e pakta që mund të bësh është t’i respektosh duke ardhur në kohë.”

“The Naked Gun” debutoi në kinema fundjavën e shkuar. Neeson vjen në rolin e Frank Drebin Jr., i cili njësoj si babai i tij i cili luhej nga Leslie Nielsen, shkakton rrëmuja dhe të qeshura.