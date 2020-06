Kryeministri Edi Rama njoftoi sot se do të tërheqë padinë për shpifje kundër ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj.

Ai solli gjithashtu në vëmendje faktin se Haradinaj nuk iu përgjigj ftesës për takim.

“Shpifja akt i ulët, është bërë kaq normale, aq më tepër në një botë si kjo e jonë, njerëzit edhe mund të habiten cke një padi për shpifje. Unë kam 22 padi për shpifje që ta dini, kjo padi që kam bërë këtu për Ramushin ka bërë më shumë zhurmë sepse është e pazakonshme.

Nuk janë bërë publike, dëshiroj që të kem mundësinë që djalit tim të voglit, t’ia lë një rrufe fletësh që ti ketë dhe që ta ndihmojë të kuptojë për të shpjeguar dhe interpretuar lajmet e pafundme që do të ndeshë kur të hyj në ‘Google’ dhe të shkruaj ‘Edi Rama im atë’. Dhe ku do të lexoj një monstër dhe ku mund ta ketë apo mos ta ketë mundësinë të më pyesë vetë, se jetës nuk i dihet. Kjo është arsyeja pse kam 22 gjyqe. Në ratin konkret cfarë duhet të bëj unë, nuk është shpifje e zakonshme. Mitologjia e pazarit të territorit është një ndytësi, ku historia do të tregojë si një hapësirë debati u transformua në një arenë ku disa shqiptarë u përpoqën që të vrasin disa shqiptarë.

Ramushit i kam kërkuar takim si të gjithë të tjerëve për ta vizituar në selinë e tij apo në shtëpinë e tij, ku ta dëshironte dhe si paditës, që shkon te i padituri, besoj që nuk ishte ai që ulej duke më hapur derën, për më tepër do të doja të diskutoja edhe me të për këtë cështje që është shumë më e madhe se unë apo Ramushi, Thaci apo Veseli, pasi implikimet e kësaj historie mund të jenë marramendëse për Kosovën. Dhe i kam njoftuar se do ta tërheq padinë, jo se është e vogël për mua, por është shumë më e madhe se ajo sot të na bashkojë të gjithë.

Me pa padi apo pa shpifje, Ramushi për mua nuk është kryeministri politikani, por një prej figurave historike. Padia do të tërhiqet edhe zyrtarisht dhe kjo është e gjitha” tha ai.

/a.r