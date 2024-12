Kancelari gjerman Olaf Scholz pretendon se ka arritur një marrëveshje me presidentin e sapozgjedhur të SHBA-së, Donald Trump, për faktin se si do të vazhdohet më tej me konfliktin në Ukrainë. “Tashmë kam folur gjerësisht në telefon me Presidentin e ardhshëm të SHBA-së dhe jemi gjithashtu në kontakt të drejtpërdrejtë me ata që janë përgjegjës për politikën e sigurisë. Unë kam besim se ne mund të zhvillojmë një strategji të përbashkët për Ukrainën”, tha politikani i SPD për gazetat e grupit mediatik Funke.

Kur u pyet nëse Ukraina duhej të lëshonte territor në mënyrë që lufta të ndalet, ai tha se asgjë nuk duhet të vendoset mbi kokat e ukrainasve.

Trump do të takohet me presidentin francez Emmanuel Macron në Paris të shtunën, në rastin e rihapjes së Katedrales Notre-Dame. Macron më pas dëshiron të presë presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyj. Gjatë fushatës zgjedhore, Trump vazhdimisht deklaroi se mund t’i jepte fund luftës në Ukrainë brenda 24 orëve. Megjithatë, asgjë më shumë nuk është dëgjuar për këtë kohët e fundit.

Scholz hodhi poshtë një debat rreth paqeruajtësve të mundshëm gjermanë në Ukrainë në “kohën aktuale”.

“Për sa kohë që lufta do të zgjasë, nuk do të ketë ushtarë nga Gjermania, as trupa tokësore gjermane në Ukrainë. “Për periudhën pas kësaj, duhet të bëhet fjalë për garancitë e sigurisë që janë ende duke u diskutuar, në mënyrë që Ukraina të ketë sigurinë se Rusia nuk do ta sulmojë atë për herë të tretë që nga viti 2014 dhe 2022”, tha ai.

Se si mund të duken këto garanci do të diskutohet me Ukrainën.Annalena Baerbock tha javën e kaluar në margjinat e takimit të ministrave të jashtëm të NATO-s në Bruksel se ajo gjithashtu mund të imagjinonte përdorimin e ushtarëve gjermanë për të siguruar paqen . Ajo shkaktoi reagime të forta në politikën gjermane. Kreu i CDU-së Friedrich Merz e konsideroi lojën e mendimit të ministrit të Jashtëm “të papërgjegjshëm “, por pati edhe reagime pozitive:

Kancelarja Scholz ka refuzuar edhe një herë dorëzimin e raketave të lundrimit Taurus në Ukrainë. Megjithatë, ai vazhdoi duke thënë se Gjermania është deri tani mbështetësja më e fortë e Ukrainës në Evropë dhe do të mbetet e tillë. “Është e rëndësishme që vrasja të përfundojë së shpejti dhe që pavarësia dhe sovraniteti i Ukrainës të mbeten të garantuara”.

