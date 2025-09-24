Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike, Flamur Noka, I pyetyr në emisionin “Log.” në News 24 me për aksionin e opozitës në legjislaturën e re, u shpreh se opozita nuk do të ekzekutojë skenarin e bojkotit, siç ka bërë vite më parë.
“Ne kemi vendosur që të shfrytëzojmë çdo vend ku mund të bëjmë opozitarizëm dhe vendi kryesor i opozitës është parlamenti.
Atje ne përçojmë vullnetin dhe zërin e qytetarëve. Ta harrojë kush se ne kemi për t’i lënë hapësirat bosh, e provuam një herë, na u kthye boomerang dhe kemi 7, 8 vjet që nuk po e marrim akoma veten nga ajo dhe nuk ndodh më”, u shpreh Noka.
Ka dy kuvende kombëtare të PD-së që është i 11 dhjetorit 2021 dhe 30 prillit 2022 që ka miratuar dy rezoluta që ndalojnë bojkotin e forcës tonë politike. Ne do jemi aty dhe do përballemi aty dhe kudo për të mbrojtur lirinë, demokracinë dhe kushtetutën e këtij vendi.
