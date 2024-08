Argjira Spanca është një nga moderatoret më simpatike të ekranit. Ajo ka qenë pjesë e “E diell” në rubrika të ndryshme si moderatore dhe autore.

Mirëpo, duket se moderatorja nuk do të kthehet në “E diell” në sezonin e ri televiziv. Kështu është shprehur Argjira teksa është pyetur lidhur me projektet e reja në një “Ask me” së fundmi me ndjekësit në Instagram.

“Në muajt e ardhshëm nuk do jem me ndonjë projekt! Fokusi im do jetë më tepër te “Too cute” dhe disa gjëra të tjera! Shpresoj të shihemi shpejt me gjëra të bukura”, shkruan Argjira teksa tregon se nuk do të kthehet në ekran në shtator dhe se do i dedikohet biznesit të saj.