Nga Mustafa Nano:

Sot dua të luaj në një terren të rrëshqitshëm. Por ju e dini që mua më pëlqejnë terrene të tilla. Më pëlqen të rrezikoj. Ku e kam fjalën? Do të flas për Dua Lipën, më saktë për një gjest të sajin, që ka provokuar shumë diskutime, mbështetje nga shqiptarët, por edhe nga shumë të tjerë dhe kontestime nga serbët.

Ajo postoi në instagramin e vet një kërkesë:

Të vihen kufijtë e Kosovës në Apple map. Një kërkesë absolutisht e drejtë. Pak më vonë, po në Instagram (në fakt, edhe në Tëitter), ajo publikoi një mesazh tjetër. Publikoi hartën e Shqipërisë etnike.

Është e njëjta hartë që u valëvit mbi një stadium të Beogradit, me fotografitë e Isa Boletinit e Ismail Qemalit dhe me mbishkrimin “Autochthonous”. Pas kësaj, ajo inicioi apo mbështeti një peticion online, nëpërmjet të cilit i kërkohej Apple-it që ta ndreqte këtë gabim.

Ky peticion është nënshkruar nga mbi 100 mijë vetë, mes të cilëve është edhe Rita Ora, aleatja e saj kur vjen puna te patriotizmi, por shemra e saj kur vjen puna për të tërhequr vëmendjen në botën e shoëbiz-it.

Dua Lipa është një nga këngëtaret më të mira në botë. Për mua është më e mira në botë. Dhe nuk e them si shqiptar, e them si konsumator muzike. Edhe serb po të isha, të njëjtën gjë do mendoja, pavarësisht se nuk do mund ta thoja dot në publik.

Ajo është edhe vajzë e mençur dhe me klas. Dhe mua më pëlqen edhe kur hap gojën. Më pëlqen edhe kur ajo e deklaron origjinën e saj etnike. Ajo ka ditur të bëjë një lloj diplomacie kulturore.

Atë që mund ta bëjë ajo për afirminin ndërkombëtar të Kosovës e për promovimin e sojit të shqiptarëve në përgjithësi nuk mund ta bëjë e gjithë makina e diplomacisë.

Dhe në këtë kuptim, kërkesa e saj drejtuar Apple-it për të përfshirë Kosovën në hartë e për të mos e lënë atë nën Serbinë, për të njohur kështu diçka që në realitet ka vite që ka ndodhur është një kërkesë me vend. Që nuk ke si ta kritikosh. Kosova nuk është më pjesë e Serbisë, e nuk ka për të qenë ndonjëherë.

Por ajo në të njëjtën kohë duhet të kursehet me deklarata e qëndrime politike. Ajo nuk duhet të futet në këtë lojë. Nuk duhet ta bëjë këtë për imazhin e vet, në radhë të parë.

Ajo bëri gjënë më të mirë që i kërkoi Apple-it të vërë hartën e Kosovës më vete, por gabimi i saj ishte kur u mor me harta. Kjo nuk është punë për të. Nëse këmbëngul të merret me gjëra të tilla ajo dëmton veten, dëmton edhe kauzën që kërkon të mbrojë apo të promovojë, por edhe krijon një lloj simetrie, që hë për hë nuk na shërben.

Tentativat për ta krijuar këtë simetri kanë filluar në Hagë, por ne nuk duhet t’u japim ushqim. Dalim të gjithë njësoj dhe relativizohen bëmat e këqija të të tjerëve. Nuk e kam fjalën veç për krimet e luftës.

Jo, e kam fjalën edhe për gjeste të sotme që e sjellin simetrinë edhe në nivele të tjera. Po marr Gjokoviçin, tenistin më të mirë të botës.

Sa herë që bën çalltisje publike që nuk kanë lidhje me sportin, e djallos fare. Bëhet gazi i botës. Siç u bë herën e fundit, teksa ia mori bashkë me tenistë të tjerë serbë në Australi, një kënge shoviniste kushtuar Kosovës.

Nëse Dua Lipa nuk do merret me deklarata politike, neve do të na kursehen edhe disa polemika politike në distancë mes njerëzve që vetëm me politikën nuk kanë lidhje.

Në Serbi janë mobilizuar të gjithë kundër këtij peticioni, e kundër Dua Lipës në veçanti dhe diskutimi është bërë folklorik. Kanë dalë këngëtarë serbë e flasin për politikë e histori.

Ka dalë edhe Ceca, një këngëtare me famë lokale, që e ka konsideruar Dua Lipën si injorante, që nuk njeh faktet historike të cilat Ceca pretendon se i njeh mirë. Apo se i njeh më mirë dhe kështu, muhabeti bëhet gallatë.

Dua Lipa duket se është rimenduar për atë gjest. Sepse më pas publikoi një përgjigje ndaj të gjitha reagimeve që janë bërë. “Unë jam keqkuptuar”, ka thënë ajo, duke iu referuar këtyre komenteve.

Por në të njëjtin tekst nuk harron të shprehë krenarinë që është shqiptare dhe kjo e fundit është ok. Është shumë e bukur të thuhet nga Dua Lipa.

Ajo është krenare që është shqiptare, por edhe ne jemi krenarë që ajo është shqiptare.

(Titulli: JavaNews)