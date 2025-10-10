Kandidati për Bashkinë e Tiranës, Florjan Binaj, deklaroi mbrëmjen e kaluar në “Top Story” se nuk do të dalë në fushatë me Sali Berishën, deklaratë për të cilën kreu i demokratëve ka reaguar sot.
“E përshëndes plotësisht këtë deklaratë. Ka një linjë, një grup, rrymë, të cilët vërtetë nuk realizojnë dot dallimin midis kandidatit të pavarur dhe të mbështetur nga parti politike, dhe kandidatë jopartiak të propozuar nga parti politike. Kandidati i pavarur të cilët zgjedhin, i cili ka ndodhur në mënyrë të pavarur, por partitë politike e gjejnë të arsyeshme”, tha Berisha.
