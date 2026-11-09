Norvegjia po realizon një nga projektet më ambicioze të infrastrukturës rrugore në botë. Bëhet fjalë për tunelin nënujor Rogfast, i cili, pas përfundimit, do të jetë tuneli rrugor nënujor më i gjatë dhe më i thellë në botë.
Me një gjatësi prej 27 kilometrash dhe një thellësi maksimale prej 392 metrash nën nivelin e detit, projekti synon të transformojë transportin përgjatë bregut perëndimor të Norvegjisë.
Tuneli do të lidhë më mirë rajonet Stavanger dhe Haugesund, duke lehtësuar udhëtimin drejt qyteteve kryesore të vendit dhe duke reduktuar varësinë nga transporti me tragete.
Rogfast do të përbëhet nga dy tunele të veçanta, secili me nga dy korsi trafiku. Një prej elementeve më të veçanta të projektit do të jetë një rrethrrotullim i dyfishtë, i ndërtuar rreth 260 metra nën nivelin e detit, që do të mundësojë lidhjen me ishullin Kvitsøy.
Aktualisht, për të përshkuar të gjithë këtë itinerar nevojiten rreth 21 orë udhëtim dhe përdorimi i shtatë trageteve. Synimi i autoriteteve norvegjeze është krijimi i një korridori rrugor pa tragete, përmes ndërtimit të tuneleve dhe urave.
Një nga sfidat më të mëdha të ndërtimit është garantimi që dy ekipet që punojnë nga skajet e kundërta të tunelit të takohen me një devijim maksimal prej vetëm 5 centimetrash.
Për këtë përdoren skanerë lazerë dhe pajisje të avancuara matëse, të cilat mbledhin deri në 2 milionë pika të dhënash në sekondë. Këto të dhëna krijojnë një model dixhital të tunelit, duke mundësuar krahasimin e vazhdueshëm të punimeve me projektin fillestar.
Megjithatë, ndërtimi përballet edhe me sfida të mëdha gjeologjike. Në disa pjesë janë regjistruar depërtime të konsiderueshme të ujit të kripur, duke kërkuar teknika të posaçme për izolimin e shkëmbinjve dhe garantimin e sigurisë së punëtorëve.
Për sigurinë e drejtuesve të automjeteve do të instalohet gjithashtu një sistem i avancuar ventilimi, kamera, radarë dhe teknologji për identifikimin në kohë reale të incidenteve.
Punimet nisën në janar të vitit 2018, por u ndërprenë në fund të vitit 2019 për shkak të rritjes së kostove dhe ristrukturimit të kontratave. Ndërtimi rifilloi në fund të vitit 2021.
Përfundimi i tunelit parashikohet për vitin 2033, ndërsa kostoja e projektit vlerësohet në rreth 2.4 miliardë dollarë.
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