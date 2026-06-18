“Në festën e pavarësisë, organizuar nga ambasada e SHBA-së në Tiranë, nuk ishte i pranishëm kryetari i PD-së, Sali Berisha. Me sa duket, nongrata vazhdon të jetë ende aty”, thotë ish-deputeti demokrat Enkelejd Alibeaj.
Ai thekson se nongrata e tij dhe e familjes së tij varet ende në murin e Departamentit të Shtetit. Një leje për të shkuar në SHBA nuk do të thotë që nuk je më i padëshiruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Alibeaj flet për etiketimet politike që i janë bërë si dëmtues i demokracisë apo akuzat për korrupsion ndaj tij dhe familjarëve.
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