Nominimi i Arsidës ka sjellë zënka në shtëpinë e Big Brother Vip Albania, kësaj here me modelen Danja Kokën.

Mbrëmjen e kaluar, Arsida u revoltua me faktin që emri i saj është tek lista e të nominuarve për t’u përjashtuar nga shtëpia, gjë që solli përplasjet e para me Danjen, pasi kjo e fundit i kërkoi asaj që të mos bërtiste, por Arsida u shpreh ndaj modeles që nëse nuk e duronte dot “të shkonte në hale”.

Ky diskutim i tyre ka vijuar dhe sot, teksa Danja u shpreh ndaj banores se budalliqet janë pjesë e kuturës së Arsidës dhe jo saj.

Danja: Po flisja me ata, s’ po flisja me ty. Po të shoh në sy e po të them, të lutem shumë, emrin tim mos e përmend më. Kaq. E mbylla me ty. Ti mund të bësh zhurmuesin po do ngjash shumë keq.

Arsida: Pse po e bën zhurmuesin ti?

Danja: Unë të thash ul zërin.

Arsida: Në 10 fjalë që the dje, 20 i kishe ofendime.

Danja: Nuk kam ndërmend të të kthehem më se ka kamera. Budalliqet janë pjesë e kulturës tënde, jo e imja. Shko në hale mos më thuaj mua, mos guxo të më thuash mua.

Arsida: Halja është i vetmi ambient ku është i qetë. Të shqetëson fjalia dhe volumi im, shko rri në qetësi në hale, sepse është i vetmi vend ku mund të rrish ne qetësi.

Kundërshtimi i mëtejshëm i Arsidës bëri që Danja ta cilësonte banoren si një person me probleme inferioteti, teksa shtoi “kështu që, dil, sqaroi jashtë, kuroji jashtë, sepse është e rëndësishme t’i kurosh për vete.”

Një ironi i tillë nuk u pëlqye aspak nga Arsida, e cila vijoi duke e pyetur po me “thumbim” se çfarë probleme ka Danja, por kjo e fundit u shpreh se është si kokrra e mollës.

Danja: Ti ke probleme të thella inferioriteti. Kështu që, dil, sqaroi jashtë, kuroji jashtë, sepse është e rëndësishme t’i kurosh për vete.

Arsida: Ti çfarë problemesh ke për vete?

Danja: Unë nuk kam asnjë problem. E di si jam unë? Unë jam qelibarë.

Arsida: Duket.

Danja: Unë jam si kokrra e mollës. Them mos u merr me ‘të (me Arsidën), sepse nuk kam fytyrë pastaj t’i dal dajës tim, dhe gruas së dajës, para.

Arsida: Ti the qen, merr ilaçe…

