Nënkryetari i Partisë Demokratike, Flamur Noka i është referuar mosparaqitjes së Sali Berishës sot në SPAK, duke deklaruar se në selinë e PD nuk ka mbërritur asnjë njoftim zyrtar me emrin e liderit të opozitës. Sipas Nokës, zarfi i ardhur ishte adresuar vetëm “për Partinë Demokratike”, ndaj, shtoi ai, nuk mund të hapej nga askush. Ai tha se Berisha do të paraqitet kur zarfi të ketë të shkruar emrin e tij.
Noka theksoi se përgjegjësi për 21 janarin ka kryeministri Edi Rama, ndërsa shtoi se nuk ka patur asnjë urdhër për Gardën e Republikës që të qëllohet drejt protestuesve.
Ai akuzoi SPAK-un se “po luan” për të krijuar bujë dhe për të eklipsuar, sipas tij, skandalet politike që lidhen me qeverinë, zv/kryeministren Belinda Balluku tek afera 50 mln euro e tunelit të Llogarasë dhe çështjen e kartelit “Sinaloa” ku familja Hysa u sanksionua nga DASH.
Pjesë nga intervista
Flamur Noka: PD dhe kreu i saj Sali Berisha nuk i shmanget llogaridhënies dhe vajtjes para drejtësisë. Kjo është një lojë e SKAP për të përhapur thashetheme mediatike për të bërë bujë dhe eklipsuar historinë e skandalit të Ballukut dhe Ramës, skandalit të tunelit dhe eklipsuar lajmin e kartelit të Sinaloa. Kur ma sjellin mua njoftimin pse ma sjellin me emrin Flamur Noka. Në selinë e PD s’ka ardhur asnjë shkresë me emrin Sali Berisha. Ka ardhur një zarf që thotë për Partinë Demokratike.
Nuk e keni hapur?
Flamur Noka: Jo. PD ka emra. Kur të vijë letra për Flamur Nokën nuk ka të drejtë ta hapë askush tjetër, por Flamur Noka. Ftohet partia në SKAP? Dini gjë ju? Nuk ka ardhur asnjë kërkesë, asnjë njoftim. Kam qenë disa herë para SKAP-it të partisë. Ka ardhur fletëthirrja me emrin tim. Për emrin e Sali Berishës nuk ka ardhur. Z.Berisha ka deklaruar se sapo të njoftohet do të shkojë. 21 janari ishte tentativë për grusht shteti nga Rama dhe bandat e tij që bënë gjithçka për të marrë pushtetin me dhunë. Të parët të interesuar për të zbardhur 21 janarin ka qenë Sali Berisha, PD. U tentua marrja e pushtetit me dhunë. 4 viktimat janë të Edi Ramës ai i çoi atje për shkelë ligjin, Kushtetutën, i çoi mish për top për karrigen e tij.
Kush urdhëroi?
Nuk ka patur asnjë urdhër. Ka një ligj organik për Gardën e Republikës, ka një territor të paracaktuar. Kush e shkel paralajmërohet dhe qëllohet. Nuk ka dhënë kush urdhër. E kanë detyrë oficerët e Gardës që të reagojnë kur një institucion kushtetues sulmohet. Nëse do të kishte urdhër ai gardisti që këta e bënë kryetar bashkie dhe më pas deputet do të tregonte. Pra, nuk bëhet fjalë për urdhër. Sajohet një lajm për të eklipsuar dy lajme që janë dramatike për shoqërinë, tuneli i Llogarasë ku janë Balluku-Rama dhe karteli i Sinalo që fakton atë që ka dhënë PD dhe Sali Berisha se në Shqipëri ka narkoshtet. Anëtari i kartelit i ftuar në zyrën e Edi Ramës ka deklaruar se ka aksione tek Marina Bay resort, ka edhe kazinonë aty, sot është organizatë terroriste sepse cenon sigurinë kombëtare të SHBA si pjesë e Sinaloas. Na rezulton se Rama ka pritur organizatë terroriste, të cilëve u jep leje dhe licenca.
Kjo është një foto e zonjës Yuri Kim me anëtarët e komisionit të Vettingut tek hoteli i Luftar Hysës. Pra, edhe pas Vettingut është karteli i Sinaloas dhe Luftar Hysit. Dy anëtarë të ONM kanë refuzuar të hyjnë në këtë hotel. Ka ndodhur kur Yuri Kim ishte ambasadore në Shqipëri. Trupa e Vettingut shkonte tek hoteli i kartelit.
