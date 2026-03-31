Alesia Balliu, e cila shpalli kandidaturën për kryetare të Partisë Demokratike, e ftuar në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, ka folur për përjashtimin e saj nga partia, me urdhër të Flamur Nokës.
Balliu tha se u përjashtua për shkak se kandidoi përballë Berishës, jo se ai ka frikë prej saj, por nuk pranon asnjë lloj gare. Balliu shtoi se përjashtimi ka ardhur për shkak të kritikave që ajo ka patur për PD-në e drejtuar nga Berisha dhe për shkak se ka marrë pjesë në disa takime të Salianjit.
Alesia Balliu: E mora vesh për përjashtimin, sepse më erdhi telefonatë nga një drejtues i lartë i PD në Elbasan, më thanë është marrë vendimi për përjashtim sepse ka telefonuar Flamur Noka, Blendi Himçin, që unë nuk do të jem. Kam mbajtur retorikë ndryshe nga lidershipi i PD. Kam folur pro ndërkombëtarëve, drejtësisë, riformatimin e PD, edhe kam marrë pjesë në takimet e zotit Salianji. Unë mbaj këtë retorikë në çdo media. Para një jave shpall kandidaturën për kryetare të PD. Ky përjashtim u mor tani. Të gjithë e kuptojnë që mund të ishte marrë më parë, por u bë kur sfidova liderin e PD. Ai nuk ka frikë nga unë por nga gara.
Baton Haxhiu: Kur e di fundin, do ta formalizosh një garë, që të krijosh guxim brenda kolegëve dhe partisë, kur e di që ai do të fitojë?
Alesia Balliu: Baza po zien, ndoshta nuk fitoj unë, por zoti Salianji.
Baton Haxhiu: Pse e ke formalizuar garën?
Alesia Balliu: E bëj për parimet e mia. Me individin Berisha nuk kam gjë, por me modelin që bunkerizon PD, janë kundër ndërkombëtarëve, drejtësisë, modelin që nuk e sjell dot PD-në në pushtet. Në 2013 ishte kundër Ramës, i dhanë 1 mln shuplaka shqiparët. Besoni në rikthime të treta? Berisha është shkaku kryesor që mbahet peng opozita dhe Shqipëria. Është arsyeja kryesore pse Rama vijon të qeverisë.
Ylli Rakipi: Kush të thirri që të tha përjashtimin?
Alesia Balliu: Një drejtuës i lartë, duhet të dukej sikur vendimi vinte nga baza dhe jo nga qendra. Unë kam një vit që dal në studio, e bëri sepse hodha kandidaturën.
