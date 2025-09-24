Noka akuza Peleshit: Po tregoheni sufler dhe ushtar!/ Alizoti: Edhe në kohën e Adil Çarçanit kishte debat, rikthe seancën
Flamur Noka i ka kërkuar kryetarit të Kuvendit Niko Peleshi se duhet të kërkojë falje në lidhje me atë që ndodhi në seancën e kaluar plenare, e cila u mbyll në vetëm 25 minuta e për pasojë nuk u diskutua programi qeverisës “Rama4”.
Noka u shpreh se më atë që ndodhi u tregua se Shqipëria është tashmë një Republikë Kryeministrore dhe gjithçka që kërkon kreu i qeverisë, bëhet.
Demokrati u tregua i ashpër edhe me akuzat ndaj Peleshit, të cilin e quajti sufler dhe ushtar të kryeministrit.
“Në dy seanca e kaluara keni spikatur për një gjë, si një militant i zellshëm dhe ushtar. Nuk mund të jeni sufler, jeni aty për të administruar seancën, jo sufler. Do ikni edhe ju me turp si të tjerët, lërini deputetët të flasin. Kërkojini ndjesë qytetarët sepse kur ata prisnin një shenjë që respektoni demokracinë në vend, me arrogancën tuaj treguat se nuk pyesni për demokraci. U tregua se jemi një republikë kryeministrore. Vijoni e bëni çfarë ju thotë ai. Kryeministri nuk ka të drejtë të fyejë opozitën”, tha ai.
“Edhe në kohën e Adil Çarçanit kishte debat”, Alizoti: Riktheni seancën e kaluar..
Deputeti i PD-së, Tomorr Alizoti i bëri thirrje kryeparlamentarit Niko Peleshi që të përsëritet edhe një herë seanca e kaluar, ku duhej të prezantohej qeveria. Nga Kuvendi, Alizoti theksoi se edhe në kohën e Adil Çaraçanit ka pasur debat në Kuvend.
“Kur flet shumica ju tentoni që të gjeni arsye për të vazhduar ata. Kërkojmë rikthimin e seancës së kaluar. Precedenti është i rrezikshëm. Është hera e parë në demokraci ku ndërpritet seanca. Edhe në kohën e Adil Çarcanit ka pasur debat dhe fjalë në këtë Kuvend. Do ju lutesha që të rikthehej seanca e parë. Ju duhet të diskutoni dhe të iluminoni qytetarët, për ata që do të drejtojnë Shqipërinë. Ju mund ta çoni vendin jo vetëm në BE, por në kozmos.”, tha ai.
“Mos kujto se më vë përpara duke qenë aty lart”, Luan Baçi: Kryetari i Parlamentit ndërpreu seancën me një ultimatum
Deputeti i Partisë Demokratike, Luan Baçi, ka mbajtur një fjalim të tensionuar në Kuvend, duke akuzuar kryetarin e Kuvendit, Niko Peleshi, për shkelje të rëndë të detyrës dhe nënshtrim ndaj urdhrave politikë të kryeministrit.
Duke marrë fjalën për procedurë, Baçi e nisi adresimin e tij me kritika të forta, duke refuzuar ta quajë Peleshi “kryetar Kuvendi”, për shkak të mënyrës se si, sipas tij, është ndërprerë seanca e mëparshme.
“Mos kujto se mund të më vësh përpara duke qenë në atë karrige aty lart. Do ju drejtohesha si kryetar i Kuvendit, por… mos më ndërpre po të them,” u shpreh Baçi me tone të ashpra.
Ai e akuzoi Peleshin se ka ndërprerë seancën e fundit me një “ultimatum” të ardhur nga kryeministri, çka – sipas tij – është një precedent i paprecedentë dhe i papranueshëm në historinë e drejtimit të Kuvendit.
Boçi: Në Kuvend ka folur vetëm Diella dhe Rama. Po bëni të mundurën, të pamundur!
Deputeti i PD-së, Luçiano Boçi nga Kuvendi sulmoi maxhorancën. Ai tha se me sjelljen e PS-së, po nxirret nga binarët Kuvendin.
“Po e nxirrni nga binarët këtë Kuvend. Ju e bëni atë që është e mundur, të pamundur. Po bëni të pamundur fjalën e opozitës. Me krenari kreu i grupit parlamentar të PS tha; ju nuk keni folur! Po nuk kemi folur. Po si nuk keni turp! Po pse votëbesim është ngritja e kartonit? Ka folur Diella, kryeministri, Balla dhe ju (Peleshi). Nuk ka ndodhur që seanca e betimit të ketë vetëm 4 emra.
