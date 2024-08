Avokati i këngëtarit Rigels Rajku (Noizy) ka reaguar në lidhej me arrestimin e tij pas sherrit në Pejë.

Besnik Berisha, në një reagim në rrjetet sociale, avokati shprehur se ndryshe nga sa është raportuar, Medi Iseni ka dëmtim të lehtë trupor.

Sipas tij Prokuroria Themelore e Pejës nuk mundet të sigurojë dot as një akt ekspertim për plagosje të rëndë ndaj Medi Isenit.

Reagimi i avokatit të Noizyt:

“Dy fjalë për Noizyn meqë urën e “hapem” .

Noizy kunderligjsh em pandehet për lëndim te rende trupor dhe kjo do te provohet ne te ardhmen e afert.

I demtuari ne kete rast ka pesuar vetem demtime te lehta trupore, ndonese jo per fajin e Noizyt e as per shkak te perfshirjes se tij ne kete incident.

Lendimi i lehte trupor nuk justifikon urdherarrestin dhe as paraburgimin. Pike!

Sic duket Prokuroria Themelore ne Peje nuk ka guxim qe dokumentacionit mjekesore t’i siguroje aktekspertim.

Normalisht i kisha ftu me me demantu, por e di qe s’munden e s’kane me cka .

P.S.

Tash ju ftoj me cu pyetje edhe andej, se une si avokat i Noizyt u pergjigjem kur te doni