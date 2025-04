Kryeministri Edi Rama, në rubrikën “Sy m’sy” në Facebook, i është përgjigjur një komentuesi i cili i tha se më 11 maj kreu i qeverisë do marrë “noc rrokun”.

Ja përgjigjja e Ramës: “Mos e cysni nocin, se sa më shumë e cysni aq më shumë do t’iu dhëmbë më 11 maj. Mos e cysni se do të dilni shumë të trishtuar nga 11 maji”.

“Ju keni të drejtën të mendoni ashtu siç mendoni, keni të drejtën të ëndërroni se më 11 maj do keni popullin me vete. Ju me popullin dhe shumicën e popullit shqiptar nuk keni përputhje me mënyrën si i shihni gjërat. Populli shqiptar nuk kthehet më mbrapa. Prisni, duroni 30 ditë dhe pastaj do ta shihni se kujt do t’i trokasë noci te dera. Kujt do t’i shfaqet”, shtoi kreu i qeverisë.