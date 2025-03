Pasi njohja e pavarësisë nga Kenia u arrit zyrtarisht, tashmë debati është përqendruar se kush qëndron pas saj.

Në Kosovë ka kritika të forta ndaj ministrisë së jashtme për mungesë strategjie në arritjen e njohjeve të reja dhe se po kërkon që të marrë merita pa të drejtë. Kontributin kryesor në afrimin me Kenian deri në vendimin përfundimtar duket se e ka dhënë ish-presidenti Behgjet Pacolli, i cili ishte prezent dhe në firmosjen e njohjes nga Kenia. Në njoftimin zyrtar, Kenia e quajti Pacollin të deleguar special të presidentes Osmani. Kryeministri dhe presidentja e falenderuan ish-presidentin, por ministria e jashtme nuk shkroi asnjë fjalë për të.

“Kjo njohje nga Kenia na vjen pas më shumë se katër viteve kur patëm njohjen e fundit që ishte njohja nga Izraeli. Pra, kanë qenë më shumë se katër vite që kjo qeveri nuk ka arritur të sigurojë njohje nga asnjë shtet mosnjohjes i Kosovës. Ne e mirëpresim dhe vlerësojmë shumë njohjen e re, sepse është një ndryshim në dinamikat pasive të punëve të jashtme të Kosovës, ose të atyre të cilët janë përgjegjës për politiken e jashtme të Kosovës. Mirëpo, duket se e njëjta nuk është që ka ardhur si rezultat i përpjekjeve të MPJD-së në këtë rast për të siguruar njohje nga Kenia, por duket që e njëjta është siguruar nga zotëri Behgjet Pacolli”, tha Arbëresha Loxha Stublla, GLPS.

“Është një njohje shumë e rëndësishme dhe kjo padyshim që e fuqizon subjektivitetin juridik të vendit tonë në arenën ndërkombëtare. Është dashtë të ketë diplomaci më aktive, por, po fokusohemi tek kjo fundit, besoj se ka një kontribut të pakontestueshëm zotëri Pacolli në këtë njohje, ai ka bërë njoftim qysh në një kohë më herët që institucionet e Kosovës duhet të presin lidershipin e këtij shteti, të bashkëpunojmë më ta, sepse njohja vetëm është e kryer”, tha Emrush Ujkani | Njohës i çështjeve politike.

Ekspertët kërkojnë një angazhim më të madh për të lobuar në nivel ndërkombëtar, në mënyrë që Kosova të arrijë edhe më shumë njohje.

“Ne gjithmonë u kemi bërë thirrje Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe përkatësisht dikasterit të Punëve të Jashtme që të kenë një strategji të qartë se si do të sigurojnë njohje, sepse njohjet janë të domosdoshme për të forcuar subjektivitetin e Republikës, por edhe për të garantuar më tutje pavarësinë dhe subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës. Nëse do të kishte përpjekje dhe strategji të qartë për sigurim të njohjeve, lobim të vazhdueshëm dhe një qasje konkrete për të bindur shtetet për të njohë Kosovën, konsideroj që do të kishim rezultate. Por, meqenëse nuk kemi pasur asnjë rezultat mund t’i faturohet MPJD-së si dështim në këtë drejtim. Ka mungesë të lobimit, të një strategjie të qartë se si të arrihen njohjet dhe punës konkrete në këtë drejtim”, tha Arbëresha Loxha Stublla, GLPS.

Kenia tha se “e ka njohur Kosovën në interes të paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, integritetit territorial dhe në avancimin e forcimit të marrëdhënieve me vendet e Ballkanit, duke përkujtuar se shpallja e pavarësisë së Kosovës mori miratimin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë”.