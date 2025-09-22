Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Caroline Leavitt u pyet në lidhje me planet e SHBA-së për të reaguar ndaj numrit në rritje të vendeve që po njohin shtetin palestinez.
“Presidenti ishte shumë i qartë, ai nuk pajtohet me këtë vendim”, tha ai.
“Ai foli për këtë në Mbretërinë e Bashkuar, duke qëndruar pranë mikut të tij, kryeministrit Starmer. Ai beson se kjo nuk bën asgjë për të ndihmuar lirimin e pengjeve, i cili është objektivi kryesor tani në Gaza, nuk bën asgjë për të ndihmuar në përfundimin e këtij konflikti dhe përfundimin e kësaj lufte”, tha Leavitt para gazetarëve.
Ajo shtoi se Trump beson se një veprim i tillë “është një shpërblim për Hamasin”.
