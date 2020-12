Në prag të ndeshjes me Teutën në “Elbasan Arena”, në disa mediet ka qarkulluar lajmi (mëngjesin e kësaj të mërkure) se trajneri i Partizanit, Ilir Daja, ka rezultuar pozitiv me COVID-19 e për rrjedhojë nuk do të ishte në stol ndaj “Djemve të Detit”. Klubi i Partizanit ka reaguar me një njoftim për shtyp, duke hedhur poshtë këto lajme,

Njoftimi i Partizanit

“Duke marr shkas nga lajmi që po qarkullon sot në disa media vizive dhe ato të shkruara, të cilat njoftojnë se trajneri ynë, Ilir Daja është infektuar me COIVID-19, saktësojmë se një lajm i tillë nuk është aspak i vërtetë. FK Partizani garanton se trajneri Ilir Daja gëzon shëndet të plotë dhe aktualisht është i pranishëm në hotel, i grumbulluar së bashku me ekipin për sfidën ndaj Teutës, ndeshje e cila do të luhet sot, në orën 16:45, në stadiumin “Elbasan Arena”. U tërheqim vëmendjen mediave të caktuara të jenë më të përgjegjshme dhe profesioniste në informacionet që përcjellin. Në çdo moment të kontaktojnë strukturat përkatëse të klubit FK Partizani.”