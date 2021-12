Pushimet janë gjithmonë një mundësi për të qenë të shkujdesur. Krishtlindjet dhe Viti i Ri janë plot gëzim dhe dhurata për të gjithë njerëzit që po mundohen këto ditë të lënë pas problemet e tyre dhe secili të shijojë në mënyrën e vet shkëlqimin e festave. Astrologjia nga ana e saj ka një lajm të mirë për tre shenjat e horoskopit që do të kalojnë pushimet më të mira nga të gjithë. Shpresojmë që t’i përkisni njërit prej tyre dhe që yjet t’ju bëjnë të shkëlqeni.

Gaforrja

Do shkëlqeni këto festa, Gaforre. Para së gjithash, ju jeni mikpritësi më i mirë në Horoskop dhe dini saktësisht se si t’i bëni të tjerët të ndihen të mirëpritur në hapësirën tuaj dhe sigurisht që ju tërheq studimi dhe tradita shpirtërore.

Sidomos këtë vit, ju mund të shijoni përfitimet e Afërditës në Bricjap, e cila është përballë shenjës suaj të Horoskopit, diçka që do të shtojë forcën, duke lehtësuar mbledhjet shoqërore dhe diskutimet për të mirat materiale.

Kur Jupiteri të hyjë në Peshqit më 28 dhjetor, do të ndjeni gjithashtu një nxitje në njohuritë tuaja të brendshme. Kur jeni në Peshq, Jupiteri ofron aftësi shtesë intuitive për njerëzit empatikë si ju.

Bricjapi

Sezoni i festave është një periudhë e fortë e vitit për ju, Bricjap dhe ky vit nuk bën përjashtim. Ashtu si Gaforrja, edhe ju i nisni pushimet me Afërditën në shenjën tuaj të horoskopit (edhe pse ajo u bë retrograde më 19 dhjetor, ndaj bëni kujdes, jo ftesa të vetmuara për Krishtlindje për të parët!). Afërdita ju jep një aftësi më të madhe për të dashuruar dhe për t’u dashuruar, ndaj mos u habitni nëse filloni të keni ndjenja për dikë.

Është sezoni juaj nga 21 dhjetori deri më 18 janar, Bricjapi, ndaj shijoni dhe ndihmoni veten që të keni një fund të bukur të vitit kalendarik. Së fundi, Marsi në Bricjap do t’ju forcojë në fund të janarit, duke ju ofruar mundësinë për të punuar shumë dhe për të arritur atë që dëshironi.

Demi

Demi, bëhuni gati të korrni përfitime të ngjashme me Bricjapin nga të gjitha këto qëndrime, të cilat do ta pasurojnë natyrën tuaj tashmë të ftohtë me më shumë përkushtim (diçka që, për njerëzit e relaksuar dhe introvertë si ju, është e nevojshme në këtë periudhë të vitit).

Afërdita në Bricjap është një mundësi e mrekullueshme për t’u rilidhur me njerëzit nga e kaluara juaj në një mënyrë të shëndetshme. Thjesht mos u ktheni te ish-i juaj gjatë kursit retrogradë të Afërditës.

/b.h