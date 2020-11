Presidenti i zgjedhur Joe Biden ka lindur në vitin 1942 dhe është me origjinë nga Scranton, Pennsylvania. Joe Biden filloi të punojë si avokat, pasi u diplomua në Universitetin e Sirakuzës për një diplomë në drejtësi.

Por jeta e tij u shënua shumë shpejt nga tragjeditë: së pari për humbjen, në vitin 1972, të gruas së tij Neila Hunter dhe vajzës Naomi që ishte vetëm 1 vjeçe, në një aksident automobilistik, në të cilin u plagosën edhe dy fëmijët e tjerë. Dhe pastaj djali i madh Beau, i cili vdiq në 2015, vetëm 46 vjeç, për shkak të një sëmundje të pashërueshme.

Djali i dytë i senatorit, aktualisht punon si avokat dhe është bashkëthemeluesi i Rosemont Seneca Partners, një firmë ndërkombëtare këshillimi. Fama e keqe e Hunter buroi gjithashtu nga disa skandale për shkak të abuzimit të tij me substance narkotike dhe “jetës së tij të trazuar personale”.

Në vitin 2019, Presidenti Donald Trump pretendoi se Joe Biden kishte kërkuar shkarkimin e një prokurori ukrainas i cili po hetonte Hunter, në mënyrë që të mbronte djalin e tij. Sidoqoftë, Hunter Biden nuk ishte nën hetim dhe nuk kishte asnjë provë për të.

Hunter, i martuar tre herë, i dha kandidatit demokrat tre mbesa, Naomi, Finnegan, Maisy, me gruan e tij të parë, Kathleen Buhle. Nga marrëdhëniet e tjera Hunter kishte edhe dy fëmijë.

Vajza e Joe dhe Jill Biden, është 39 vjeç. Një e diplomuar në Universitetin Tulane, ajo u bë drejtoreshë ekzekutive e Qendrës Delaware për Drejtësi, një organizatë jofitimprurëse e përqendruar në reformën e drejtësisë penale.

Ndikimi i saj në lëvizjet politike të babait të saj ishte i rëndësishëm: si ajo kohë kur, vetë e tregon atë në një intervistë, duke iu afruar babait të saj “me kërkime dhe postera se si duhej të shpëtoheshin delfinët”, e bindi atë të bashkëpunonte me anëtarë të Kongresit.

Tani, Ashley është kthyer në industrinë e modës. Në vitin 2017, ajo themeloi markën etike Livelihood. Ajo aktualisht është e martuar me Howard Kerin, një kirurg plastik.

Naomi, vajza 26-vjeçare e Hunter dhe gruas së tij të parë Kathleen, është një nga mbështetësit më të mëdhenj të gjyshit të saj. Hiperaktive në Twitter dhe Instagram, ajo kurrë nuk e humb një mundësi për të mbështetur Joe Biden dhe për ta mbrojtur atë nga kritikat e skandalet. Studentja e drejtësisë në Universitetin Columbia, ka marrë emrin e tezes së saj që nuk e ka njohur kurrë, e cila vdiq foshnjë në ‘72, së bashku me nënën e saj.

Finnegan, motra e vogël e Naomit, gjithashtu e ka emrin nga familja, në fakt është mbiemri i vajzës së stërgjyshes Catherine Eugenia, “Jean” Finnegan Biden.

Maisy, vajza e tretë e Hunter dhe Kathleen, është parë shumë herë me gjyshin e saj në udhëtime zyrtare, kur ai ishte nënpresident në kohën e Obamës. Shumë afër Sasha Obamës, ajo shkoi në shkollë me me të kur të dy familjet u transferuan në Uashington dhe lindi një miqësi e qëndrueshme.

Natalie Biden është vajza e vetme e të ndjerit Beau, e lindur nga martesa e saj me Hallie. Gjatë lidhjes me video të konventës demokratike disa ditë më parë, së bashku me kushërirën e saj Naomi, ajo këndoi për “gjyshen Jill”, të cilën ajo e përcaktoi si “jo një gjyshe si të tjerët”.

