Namibia po planifikon të vrasë më shumë se 700 kafshë të egra, duke përfshirë elefantët, zebrat dhe hipopotamet dhe t’ua shpërndajë mishin njerëzve që po luftojnë me pasigurinë ushqimore, ndërsa vendi po përballet me thatësirën më të keqe në 100 vjet.

Kafshët që do të asgjësohen përfshijnë 83 elefantë, 30 hipopotam, 60 buall, 50 antilopa, 100 kafshë të egra dhe 300 zebra, njoftoi Ministria e Mjedisit, Pylltarisë dhe Turizmit të vendit.

Ata do të vijnë nga parqe kombëtare dhe zona komunale me “numra të qëndrueshëm” dhe do të vriten nga gjuetarët profesionistë, tha ministria.

Qëllimi i programit është të ndihmojë në zbutjen e ndikimeve të thatësirës në vendin e Afrikës jugperëndimore dhe mungesës së ushqimit.

Namibia shpalli gjendjen e jashtëzakonshme në maj pasi ndikimet e thatësirës u përkeqësuan. Rreth 1.4 milionë njerëz – rreth gjysma e popullsisë – pritet të përballen me nivele të larta të mungesës akute ushqimore.

Programi i asgjësimit do të reduktojë jetën e egër në zonat ku numri i tyre “tejkalon kullotjen dhe ujin e disponueshëm”, tha ministria.

Mishi nga kafshët e tjera që do të vriten do t’u shpërndahen njerëzve që luftojnë me urinë sidomos në zonat rurale.

