Disa njerëz kanë lindur për të udhëhequr, ndërsa të tjerët nuk e durojnë dot ndjenjën e humbjes së kontrollit.
Dashi është i njohur për impulsivitetin dhe nevojën për veprim të menjëhershëm. Ata nuk pëlqejnë të presin ose të kërkojnë miratim, por marrin iniciativën dhe presin që të tjerët t’i ndjekin.
Luani pëlqen të jetë në qendër të vëmendjes dhe kërkon respekt të pakushtëzuar. Ata ndihen të fuqishëm kur udhëheqin të tjerët dhe shpesh besojnë se dinë si t’i organizojnë situatat. Megjithëse mund të jenë bujarë, u vështirëson të heqin dorë nga kontrolli.
Bricjapi është ambicioz dhe i fokusuar tek rezultatet. Ata duan që gjithçka të shkojë sipas planit dhe nuk pëlqejnë kaosin. Disiplina dhe rendi janë prioriteti i tyre, dhe shpesh marrin rolin e autoritetit për të siguruar suksesin.
Akrepi preferon kontrollin prapa skenave. Nuk japin gjithmonë urdhra drejtpërdrejt, por udhëzojnë situatat me kujdes. Pushteti dhe ndikimi janë shumë të rëndësishme për ta, dhe ndihen të frustruar kur nuk kanë kontroll.
