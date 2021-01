Sipas astrologjisë, ekzistojnë katër shenja të zodiakut që janë shumë të ndjeshëm dhe të prekshëm. Ata lëndohen lehtë nga të tjerët dhe mendojnë shumë. Ata nuk i shprehin ndjenjat e tyre me të tjerët por vazhdojnë të qajnë fshehurazi

Ata mund të qajnë shumë lehtë në çdo moment. Qoftë në një moment prekës, kur shohin një film romantik, kur dëgjojnë një këngë të trishtuar apo përballen me një situatë emocionale.

Shenjat e zodiakut që lëndohen lehtë dhe qajnë në fshehtësi:

Gaforrja

Gaforrja është shenja më e ndjeshme e zodiakut nga të gjithë. Ata lëndohen lehtë dhe qajnë në çdo moment. Këta njerëz lehtë mund të jenë të prekshëm dhe nuk i lënë të tjerët të dinë për gjendjen e tyre. Ata qajnë fshehurazi për një kohë të gjatë dhe u duhet shumë kohë për t’u shëruar.

Peshqit

Peshqit janë gjithashtu shumë emocionues dhe të butë. Ata lëndohen lehtë edhe për gjëra rastësore dhe të pa rëndësishme. Në momentet kur ata qajnë, zgjojnë poetin e tyre të brendshëm dhe mbajnë zi për një kohë të gjatë.

Akrepi

Këta njerëz kur lëndohen qajnë, por gjithashtu do të zemërohen shumë. Këta janë njerëz të dhembshur, besnikë dhe intensivë që presin të njëjtën lloj sjellje nga partneri i tyre. Por duke mos patur këtë, ata lëndohen dhe fillojnë të qajnë.

Luani

Ata qajnë jo vetëm kur lëndohen, por edhe në momente emocionale. Qoftë një film romantik apo martesa e mikut të tyre më të mirë, ata do të jenë të parët që do të emocionohen dhe do të qajnë.