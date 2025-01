Viti i Ri 2025 do të fillojë mbarë për këto 4 shenja të horoskopit. Sipas astrologëve shenjat më të favorizuara do të jenë: Dashi, Binjakët, Gaforrja dhe Peshqit

Dashi

Viti fillon me sundimtarin Mars në mes të një retrogradi që konsumon energji, por motivimi rritet në një mënyrë të madhe pasi sezoni i Dashit fillon në Mars. Do të filloni të ndjeni shumë më tepër qartësi në mendjen dhe zemrën tuaj. Falë planetit të dashurisë Venus, Merkurit komunikues dhe vetë diellit me gaz, dalin histori dhe marrëdhënie të reja. Më 29 mars, një eklips i fuqishëm diellor ndriçon shenjën tuaj për herë të fundit deri në vitin 2032.

Më 24 maj, planeti Saturn gjithashtu hyn në shenjën tuaj për herë të parë në gati tre dekada. Prania e tij mund të jetë kufizuese, por gjithashtu ju shtyn të zhvilloni aftësitë tuaja drejtuese dhe të fitoni besim në ndjenjën tuaj të autoritetit. Viti mbyllet me sundimtarin Mars që ndriçon fushën tuaj të karrierës me energji dhe pasion. Java e fundit e vitit do t’ju japë mundësinë të mbyllni 2025-ën me disa diskutime që do të qartësojnë situatat dhe mendimet tuaja.

Binjakët

Hyni në vitin 2025 me perspektiva shumë të mira – ndërsa planeti Jupiter zbukuron shenjën tuaj nga maji 2024, duke sjellë të gjitha llojet e bekimeve të rastësishme dhe mundësi të mëdha për rritje. Kjo rrjedhë me fat vazhdon në gjysmën e parë të 2025-ës, pasi Jupiteri mbetet në shenjën tuaj deri më 9 qershor. Një ndryshim elektrizues ndodh më 7 korrik, ndërsa planeti i paparashikueshëm Urani hyn në shenjën tuaj për herë të parë që nga viti 1949. Gushti dhe shtatori do t’ju japin frymëzim dhe fuqi për të vepruar sipas ideve tuaja më emocionuese të reja. Përdorni energjinë dhe vendosmërinë tuaj.

Gaforrja

Planeti Mars mund të jetë retrogradë në shenjën tuaj në fillim të vitit 2025, por ju keni aq shumë për të pritur këtë vit sa që ky fenomen astrologjik nuk do të ketë peshë të madhe për ju. Retrogradi i Marsit përfundon më 23 shkurt, duke ju dhënë një shpërthim motivimi për të ndjekur qëllimet tuaja. Bëhuni gati për një verë plot magji, sepse sapo planeti Jupiter të hyjë në shenjën tuaj më 9 qershor, do të keni një shkëlqim dhe romancë që do të zgjasë gjatë gjithë verës.

Peshqit

Java e parë e shkurtit do të jetë jashtëzakonisht romantike për ju. Sundimtari juaj Neptuni hyn në shenjën tuaj më 30 Mars për herë të parë që nga viti 2011, kështu që mund t’ju duhet të rregulloni vizionin tuaj për të parë më qartë jetën. Megjithatë, më 24 maj, me siguri do të ndiheni sikur ju është hequr një peshë nga supet. Keni mësuar disa mësime të rëndësishme gjatë viteve të fundit dhe keni zhvilluar një ndjenjë të fortë intuite, të cilën do ta përdorni në potencialin tuaj të plotë.