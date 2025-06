Akrepi

Kjo është java më me fat e vitit për ty, mos e lër të shkojë dëm. Ajo që zgjedh tani do të jetë ajo mbi të cilën do të ndërtosh perspektivat e tua deri në vitin 2026, kështu që nuk është koha për dyshime. Prandaj, lëri instinktet e tua të të udhëheqin dhe ec përpara. Jeta e re nuk do të presë përgjithmonë.

Gjithçka ndryshon, nga personale në profesionale. Është koha të shkëlqesh dhe të zgjedhësh të jetosh jetën që gjithmonë ke dëshiruar.

Shigjetari

Jini të hapur ndaj mundësive të rritjes. Të enjten, më 26 qershor, Mërkuri do të kalojë në Luan, duke ndezur temat e fatit, bollëkut dhe udhëtimit. Me Marsin në Virgjëreshë deri në gusht, shumë nga këto tema do të lidhen me punën tuaj dhe do të manifestohen në mënyra pozitive.

Më 23 qershor, ju hyni në një periudhë të mbarë ndërsa filloni një kapitull të ri. Kjo do të ndikojë pozitivisht në karrierën tuaj dhe do të sjellë një ndryshim vendbanimi. Lërini pas frikërat dhe hezitimet dhe merrni vendimin e madh. Duhet të përfitoni nga favori i fatit ndaj të guximshmëve. Është koha për të ndjekur ëndrrat tuaja dhe për t’i arritur ato.

Luani

Investimi në veten tuaj është gjëja më e mirë që mund të bëni në këtë fazë. Suksesi dhe pasuria kërkojnë punë dhe nuk vijnë lehtë. Rruga drejt rezultatit të dëshiruar do t’ju ndihmojë të menaxhoni paratë dhe lavdinë që ëndërroni. Mos prisni vetëm fatin, por shfrytëzoni kohën për të investuar në veten tuaj dhe në atë që ëndërroni.

Është e vështirë, por ia vlen, do ta kuptoni në fund. Mërkuri dhe Luani formojnë një trekëndësh të dyfishtë me Saturnin dhe Neptunin në Dash të dielën, më 29 qershor, dhe kjo ju ndihmon të formuloni një plan aq të përsosur sa vështirë se do të dështojë.