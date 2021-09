Duket se prioritet i Kryerministrit Rama në këtë mandat janë vajzat dhe gratë. Kjo u evidentua edhe tek Qeveria e Re dhe strukturat drejtuese. Më e reja e prezantuar nga Rama është 20-vjeçarja Bojkena Basha, e cila ishte aktive gjatë fushatës së PS. Rama i besoi kësaj të fundit detyrën si Sekretare e Rinisë.

Rama i dha 100 ditë kohë Sekretarit të përgjithshëm për të përgatitur platformën, e cila do të votohet në dhjetor.

“Burimet njerëzore, në kushtet kur pas kaq vitesh nuk kemi arritur të kemi një departament burimesh njerëzore, dhe kemi deri te boshllëqe të të dhënave dhe jo të kemi një politikë të mirëfilltë, Anila Denaj është njeriu i duhur.

Dua të besoj se Etilda Gjonaj është e duhura për të marrë rolin e sekretares së gruas. Të gjithë eksperiencën e saj si aktiviste dhe në dikasterin e drejtësisë.

Romina Kuko ka krijuar një eksperiencë të dobishme bashkëpunimi me ndërkombëtarët do të jetë sekretare e re e marrëdhënieve me jashtë.

E fundit është edhe hallka më e dobët e punës së deritanishme, puna e partisë me rininë, dua t’ja besoj një vullnetareje 20 vjec që spikati në fushatën e fundit dhe që është një studente, Bojkena Basha, flet më bukur se Lulzim Basha dhe zgjohet shumë më herët se ai. Nuk është tironce, nuk ka lidhje me Linda Bashën.

Sekretari i Përgjithshëm dhe ekipit të tij i japim 100 ditë kohë që të përgatisin projektin e ri dhe pas 100 ditësh i votojmë ose jo këtu në bazë të bindjes që do krijojë platforma e tyre,” deklaroi Rama.

