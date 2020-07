Ekzistojnë disa shenja të horosokopit, të cilat fshehurazi janë aventureske poshtë çarçafëve.

Lexo më poshtë:

Demi

Si një nga shenjat më sensuale të Zodiakut, nuk duhet të jetë befasuese se si Demët janë në seks. Demët nuk janë ata që inicojnë lëvizje të reja, por kur bëhet fjalë për lidhjet me partnerët e tyre, ata janë të lumtur të shkojnë së bashku në këtë udhëtim erotik. Demët janë kërkues të kënaqësisë dhe asgjë nuk u sjell kënaqësi më shumë se fantazia e tyre.

Peshqit

Të lindurit e kësaj shenje janë romantikë të pashpresë, kjo është arsyeja pse ju nuk do të mendoni se ata do të jenë dashnorë dinamikë. Peshqit mund të mos jenë nga ata idealët për seks të ashpër, por ata që lindin nën këtë shenjë kanë tendencë të jenë shumë më të zjarrtë në dhomën e gjumit nga sa prisni. Në vend se të vullnetarizojnë fantazitë e tyre, Peshqve zakonisht u pëlqen të veprojnë me partnerët dhe për ta, asgjë nuk është më e nxehtë se sa dominimi.