Këshilli bashkiak i Durrësit miratoi sot shembjen e 2 pallateve dhe 86 ndërtesave të tjera të dëmtuara nga tërmeti.

Një nga pallatet që do të shembet është godina e njohur që pas tërmetit si pallati i VIP-ave, pasi aty kanë jetuar personazhe të njohur mes të cilëve dhe këngëtarja Parashqevi Simaku para zhvendosjes në SHBA. Pallati i ndërtuar në vitet ’80 u shpall i pabanueshëm që në ekspertizat e para për shkak të dëmeve strukturore dhe mëngjesin e sotëm specialistët e IKMT dhe policisë bashkiake të Durrësit kanë rrethuar pallatin që ndodhet në bulevardin ”Dyrrah” për të përgatitur shembjen e tij. Specialistët xhenierë po punojnë për hapjen e furnelave në trupin e objektit ku do të vendoset dhe lënda eksplozive për shembjen e tij. Zona ku ndodhet pallati është tejet e populluar, e mbushur me godina të tjera banimi dhe biznese të shumta ndaj operacioni për shembjen me shpërthim të kontrolluar kërkon masa dhe siguri të lartë.