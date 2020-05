Gazetari Olti Curri ka publikuar një screenshot të bisedës ku kolegia e tij Mira Kazhani i kërkon adresën e një banese të denoncuar në blogun e tij si pa ujë.

Bisidea ështe bërë në datën 11 mars të këtij viti ku Kazhani në emër të ujësjellësit shfaqet në chat duke negociuar zgjidhjen e problemit.

“Mira nuk ka nevoj te mbrohet nga une sepse nuk ka bere asgje me pak a me shume se shume njerez mediash qe prej 90-tes e tutje paguhen per Marfhenie me publikun nga ente shteterore, por une duhet te them te verteten ne lidhje me ate qe kolegia kishte detyre te bente si specialiste komunikimi ne UKT.

Duhet te tregoj se ajo ka komunikuar me mediat, portalet etj per problematikat e Ujesjellesit te Tiranes kur une denoncova para dy muajsh mungesen e ujit ne nje zone ne Astir. Megjithese jemi edukuar me abetare ku “Mira punonnme traktor”, ne kohet moderne specialisti i komunikimit me publikun nuk ka pse te rrije 8 ore ne zyre nderkohe qe mediat qe bashkepunon jane ne levizje.

Ju e dini shume mire qe jam nje nga kritikuesit me te zjarrte te Bashkise se Tiranes dhe Erion Veliajt, por pikerisht se njihem qe as hapur, po hapur duhet te tregoj ate qe ka ndodhur. Pertej miqesise me Mira Kazhanin, koleget e dine se ajo s’ka bere asgje qe nuk behet rendom prej shume vitesh.

Madje fakti qe nuk ka ndyer duart me zarfe por eshte paguar me bordero dhe me te gjitha rregullat e shtetit tregon se nuk ka fshehur asgje.

Nqse doni ta masakroni Miren thjesht se nuk e ngrini dot armen per te masakruar te korruptuarit e vertete, pushka top”, shkruan Olti Curri i cili njihet edhe si një kritik i madh i kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj.

/e.rr