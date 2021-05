Shenjat e Zodiakut kanë karakteristika të ndryshme mes të cilave vetëm tre njihen si më të “rrezikshmet”. Personat që iu përkasin këtyre shenjave nuk kanë frikë, pasi nuk ndalen për asgjë.



Luani

Edhe nëse e gjithë bota po digjet, duhet ta dini se Luani do të jetë në epiqendrën e ngjarjeve. Nëse personat që i përkasin kësaj shenje duan të jenë në qendër të vëmendjes, ai do të bëjë gjithçka për të qenë ylli, edhe nëse për këtë do të jetë e nevojshme të tradhtojnë besimin e miqve. Gratë e kësaj shenje janë manipuluese dhe ju vetë do të vini re se si do të luani sipas rregullave të tyre.

Akrepi

Gruaja Akrep është gjithmonë besnike ndaj miqve dhe partnerëve të saj. Lehtë mund të tradhëtojë disa marrëdhënie nëse ndjen se të tjerët zënë më shumë vend në zemrën e saj. Për shembull nëse marrëdhëniet personale janë të rëndësishme për Akrepin, do t’i lërë miqtë e tij “jashtë bordit”. Vendime të tilla merren në një nivel instiktiv. Prandaj, nëse nuk doni të bëheni viktimë e një tradhtie të tillë, jini të përgatitur për këtë kthesë të ngjarjeve.

Shigjetari

Sa i përket Shigjetarit, mos mendoni se miqësia është e rëndësishme për të. Gjëja më e rëndësishme në jetën e një gruaje Shigjetar është familja e saj dhe njerëzit që e mbështesin. Prandaj, për hir të interesave që ka, do të ndahet me ju pa hezitim. Mbi të gjitha, për të marrëdhënia juaj është e pavlefshme, edhe nëse mendoni ndryshe./ b.h