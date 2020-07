Pasditen e sotme një person është qëlluar për vdekje me armë zjarri, ku i vrarë ka mbetur Emiljano Ramazani 39-vjeç. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 16:30 pranë një pike karburanti te rrethrrotullimi i luleve në hyrje të qytetit. 39-vjeçari që sot u ekzekutua në Elbasan dyshohet se ka qenë i përfshirë në disa vrasje. Autorët pas vrasjes kanë ikur në drejtim të Paprit ku ka djegur makinën e përdorur në një ullishte.

Viktima e atentatit sot në Elbasan është një emër i njohur për drejtësinë. Emiljano Ramazani i njohur me nofkën “Rramani” me banim në lagjen “Sul Paprri” ka qenë disa herë i arrestuar dhe dënuar. Në 2012 ai është arrestuar së bashku me 5 persona të tjerë për drogë. Pesë vite më pas ai është kapur sërish së bashku me një tjetër person, pasi iu gjet kokainë në makinë. Asokohe iu gjetën 10 doza kokainë, 50.000 lekë dhe 14 aparate celularësh. Ai kishte rënë disa herë në pranga për kokainë dhe heroinë.

Viktima Emiliano Ramazani u ekzekutua në mjetin tip “Ford Focus” me targa AA 945 DG. Ai është person me precedent të theksuar kriminal në fushën e narkotikëve. Makina tip Benz që autorët përdorën në vrasje është me targa AA 819 KX. Por targat e mjetit që autorët përdorën dhe më pas e dogjën janë denoncuar të vjedhura në komisariatin nr. 2 në Tiranë. Nisur nga e shkuara e viktimës pista e parë ku po hetohet është larja e hesapeve.

/e.rr