Vëzhguesit politikë besojnë se nëse Ince formon vërtet partinë e tij, ajo parti, pa marrë parasysh sa e popullarizuar do të jetë me Ahmed Davutoglu dhe Ali Babacan, të cilët u shkëputën nga Partia për Drejtësi dhe Zhvillim (AKP), vetëm se do të rrisë forcën e partisë në pushtet dhe jo e kundërta.

Në zgjedhjet e fundit presidenciale, Ince fitoi më shumë se 30 përqind të votave, që është një përqindje rezultati më i mirë se ai i arritur nga partia CHP në të gjitha zgjedhjet.

Një seri dorëheqjesh

Formimi i partisë që Ince do të njoftojë në periudhën e ardhshme do të jetë e treta që do të lindë nga Partia Republikane e Popullit (CHP), e cila u themelua në 1923 nga Mustafa Kemal Ataturk.

Në korrik 2020, politikani i shquar turk Yilmaz Ozturk njoftoi themelimin e Partisë së Rinovimit dhe dhjetorin e kaluar, Mustafa Sarigul, një udhëheqës i cili dha dorëheqjen nga CHP, njoftoi formimin e një partie të re të quajtur Lëvizja për Ndryshim.

Dy ditë pasi tre ligjvënës dhanë dorëheqjen, duke ulur numrin e vendeve të CHP në parlament, në 135, 350 anëtarë nga rajoni Yalova njoftuan se po largoheshin nga partia. Deklarata tha se CHP kishte humbur themelin e saj “kombëtar”, se nuk mund të distancohej nga terrorizmi dhe kishte ndryshuar pikëpamjen e saj për parimet e Ataturkut.

Duke komentuar dorëheqjen e tre deputetëve, Muharrem Ince tha se nuk kishte demokraci në parti, duke theksuar se ai do të jepte dorëheqjen së shpejti dhe se do të krijonte një strukturë politike të aftë për të arritur një shumicë (50 + 1), dhe se deputetët që u larguan do të bashkoheshin me të.

Ince zbuloi se statuti i partisë është përgatitur dhe se emrat e anëtarëve të saj do të shpallen në fazën tjetër. Ai gjithashtu vuri në dukje se ishte në kontakt me deputetë që ishin larguar nga partia dhe se ishte takuar me një numër personalitetesh.

Përflitet se kryetarët e bashkive të Antalias dhe Kirklarelit, të cilët i përkasin CHP, janë në rrugën e tyre për të dhënë dorëheqjen dhe për t’u bashkuar me “Partinë Atdheu” të themeluar nga Ince.

Nuk ka pasur deklarata zyrtare nga kreu i CHP Kemal Kilicdaroglu rreth përpjekjeve të Ince për të lënë partinë, por ai tha në një takim partie disa ditë më parë se kishte përpjekje për të përçarë partinë e tij.

Mosmarrëveshjet midis Kemal Kilicdaroglu dhe Ince nuk janë asgjë e re, me përshkallëzimin e tyre që ndodhi pasi Ince humbi zgjedhjet presidenciale 2018.

Shtypi turk

Gazeta Hurriyet shkruan se figura të shquara nga CHP mbajtën një takim me Muharrem Ince, si pjesë e një përpjekjeje për të ndaluar shkëputjen e tij dhe për të parandaluar shpërbërjen e partisë.

Sozcu raporton se Ince, i cili kandidoi me Kilicdaroglu për presidencën e CHP, është i pakënaqur me bashkëpunimin e fshehtë midis CHP dhe Partisë Demokratike të Popullit Kurd (HDP), e cila akuzohet për mbështetjen e Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit (PKK), pasi e konsideron atë përgjegjëse për disa operacione në tokën turke.

Aksham tregon se revolta kundër Kilicdaroglu është në rritje, duke vënë në dukje se arsyeja kryesore për problemet e brendshme dhe lëvizjen e shkëputjes është distancimi i udhëheqësit të partisë Kilicdaroglu nga “parimet themelore” të saj.

Turkey Gazette ka konfirmuar se “nacionalistët” po largohen nga CHP dhe se më shumë ligjvënës dhe disa kryetarë bashkish pritet të bashkohen me partinë e Muharrem Ince, të cilën ai synon të shpallë së shpejti.

Nezavisimaya Gazeta deklaron se Ince është një politikan shumë ambicioz, i cili po përpiqet të marrë postin e presidentit të CHP për më shumë se dhjetë vjet, i kryesuar nga Kemal Kilicdaroglu.

Ndarja në CHP, konfliktet e brendshme në parti dhe mundësia e formimit të një partie të re, janë në favor të partisë AKP në pushtet dhe personalisht Presidentit Rexhep Tajip Erdogan, tha gazeta.

Sfidë për opozitën

Said al-Haj, një studiues palestinez me qendër në Stamboll, beson se përvoja e shkëputjes nga partitë e mëdha me një traditë të gjatë në Turqi nuk është inkurajuese. Sidoqoftë, çështja e Muharrem Ince ndryshon në atë që ai është një udhëheqës i shquar, i fortë dhe karizmatik. Ai i përket rrymës “Ataturk” në parti dhe shumë mbështetës të partisë e shohin atë si një udhëheqës që i përfaqëson ata dhe mund të konkurrojë me Erdoganin.

Al-Haj tha “të gjithë këto hapa, përfshirë formimin e një partie të re, mund të jenë një taktikë negociuese që Ince të kthehet në udhëheqjen e partisë apo edhe në një pozitë udhëheqëse në një periudhë të mëvonshme. Sidoqoftë, për momentin, shanset janë më të mëdha që ai të ndahet dhe të krijojë një parti të re”.

“Partia e re për të cilën Ince po flet është një sfidë për CHP, sepse ajo do t’i marrë votat e saj dhe mbështetjen e votuesve, gjë që do ta bëjë atë më të dobët se AKP dhe udhëheqja e koalicionit opozitar. Ajo gjithashtu do të bëjë presion mbi CHP në lidhje me marrëdhëniet e partisë me HDP, e cila mund të rezultojë në humbjen e disa prej mbështetësve të saj ose marrëdhëniet me HDP, “shtoi ai.

Al-Haj tregon se është e vështirë të përcaktohet se sa popullore dhe e fortë do të jetë partia e re, por është e sigurt se do të jetë një sfidë e madhe dhe preokupim për opozitën, nga e cila do të përfitojë AKP.(Tesheshi)