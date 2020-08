Policia e Tiranës ka arrestuar 34-vjeçarin me iniciale A.N, i cili aksidentoi për vdekje një person. Ngjarje e rëndë ndodhi ditën e djeshme, ku në rrugën Vorë-Rinas, 34-vjeçari përplasi mjetin e tij me një motor. Si pasojë humbi jetën drejtuesi i motorit, 50-vjeçari me iniciale H.T.

Ndërkohë një djalë u arrestua pas denoncimit se në një familje në kryeqytet kishte një konflikt, ku i riu kishte rrahur prindërit dhe të fejuarën. Nuk është mjaftuar me kaq, por ka kanosur dhe forcat e rendit që shkuan të qetësojnë situatën.

Policia ka arrestuar edhe 3 persona të tjerë për vepra të ndryshme penale.

Njoftimi i Policisë:

Kapen dhe ndalohen 2 shtetas të shpallur në kërkim kombëtar. Arrestohen në flagrancë 3 shtetas të tjerë, për vepra të ndryshme penale.

Në vijim të punës për kapjen e personave të shpallur në kërkim, nga specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë Nr. 4 u bë kapja dhe ndalimi i shtetasit S. A., 26 vjeç, i shpallur në kërkim për veprën penale “Kultivimi i bimëve narkotike”.

Ndërkohë, specialistët e Qarkullimit Rrugor bënë kapjen dhe ndalimin e shtetasit G. B., 39 vjeç, sepse Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë e ka dënuar me dy muaj burg, për veprën penale “Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt”.

Nga specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë Nr. 6 u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit K. M., 26 vjeç, pasi ka ushtruar dhunë fizike ndaj prindërve dhe ndaj të fejuarës së tij, si dhe ka kanosur punonjësin e Policisë së rendit publik, për shkak të detyrës.

Po nga specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë Nr. 6 u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit S. G., 49 vjeç, pasi në fshatin Mëzez, ka vjedhur në banesën e shtetasit S. Sh. Specialistët e Qarkullimit Rrugor bënë arrestimin në flagrancë të shtetasit A. N., 34 vjeç, pasi ditën e djeshme, në rrugën Vorë-Rinas, ka aksidentuar mjetin motor me drejtues shtetasin H. T., i cili si pasojë e plagëve të marra ka ndërruar jetë në spital. Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për veprime të mëtejshme.

g.kosovari