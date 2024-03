Dy persona të tjerë janë ekstraduar në vendin tonë, nga Gjermania dhe Anglia. Siç thuhet në njoftimin zyrtar të Policisë, njëri prej tyre është 34 vjeçari nga Fieri Abedin Bacja i cili në vitin 2013 bashkë me dy persona të tjerë kanë kryer një rrëmbim dhe kanë kërkuar 7500 euro për ta liruar shtetasin me iniciale A.XH.

Ndërsa 43 vjeçari që u ekstradua nga Anglia, është dënuar në vitin 2021 pasi ka goditur me levë hekuri kunatin e tij dhe i ka dëmtuar makinën.

“Bashkëpunimi i rradhës me partnerët në Gjermani dhe në Mbretëri të Bashkuar, realizon ekstradimin e 2 shtetasve të dënuar/akuzuar për rrëmbim, dhunë dhe shkatërrim prone. Ky bashkëpunim i cili është konkretizuar ndërmjet zyrave të Interpolit në Tiranë, Ëiesbaden dhe Manchester, ka mundësuar ekstradimin në Shqipëri: -nga Gjermania, të shtetasit Abedin Bacja, 34 vjeç, lindur në Fier. Ai është dënuar me 5 vjet burgim, nga Gjykata e Durrësit, për veprën penale “Heqja e paligjshme e lirisë”. Në vitin 2013, shtetasi Abedin Bacja dhe 2 shtetas të tjerë, kanë marrë me forcë, në automjet, shtetasin A. Xh.. Më pas kanë telefonuar babanë e tij, të cilin e kanë kanosur për jetën e shtetasit A. Xh., nëse nuk iu jepte shumën 7500 euro; -nga Mbretëria e Bashkuar, të shtetasit R. M., 43 vjeç, lindur në Mat. Gjykata e Matit, në vitin 2021, i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprat penale “Dhuna në familje” dhe “Shkatërrimi i pronës”. Në vitin 2021, shtetasi R. M. ka goditur në kokë dhe në trup, me send të fortë (levë hekuri), kunatin e tij, dhe i ka dëmtuar automjetin. Policia e Shtetit do të vijojë intensivisht, punën dhe operacionet e përbashkëta, me partnerët në të gjithë botën, për të lokalizuar, kapur dhe finalizuar ekstradimet e shtetasve të shpallur në kërkim ndërkombëtar”, thotë Policia.

/a.r