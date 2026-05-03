Dy persona të cilët ka kryer disa grabitje në Tiranë janë arrestuar nga Policia. Autoritet kanë zbardhur 9 raste të vjedhjeve.
Të dy shtetasit e arrestuarit rezultojnë të dënuar më parë për vjedhje me dhunë dhe krime kundër personit.
Gjithashtu mësohet se janë sekuestruar motomjeti, disa sende të vjedhura, armë të ftohta dhe sende të tjera të kundërligjshme.
Këta shtetas u kapën në rrugën “Panorama e Liqenit” duke udhëtuar me një motomjet të dyshuar të vjedhur.
Nga veprimet hetimore të kryera në kuadër të këtij operacioni, ka rezultuar se këta shtetas kanë vjedhur shumë parash, sende me vlerë, paisje elektronike dhe sende të tjera të ndryshe, në 9 banesa, të kryera gjatë muajve të fundit.
Vijon puna për dokumentimin e vjedhjeve të tjera që mund të jenë kryer nga këta shtetas.
Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.
Leave a Reply