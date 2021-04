Drejtuesi Politik i Partisë Socialiste në qarkun e Elbasanit Taulant Balla zhvilloi takime me banorët e Katundit të Ri.

Balla foli mbi situatën e krijuar në Aeroportin e Rinasit, duke u shprehur se njerëzit e Ilirit dhe Saliut bllokuan fluturimet, për të mos lejuar ardhjen e avionit me 100 mijë vaksina të reja anti-Covid.

“Një grup njerëzish, Iliri, Monika, Saliu, Luli, të cilët i kemi provuar. Këta janë ndryshimi që po vjen, apo këta janë ai ndryshimi që mos ardhtë kurrë. Këta janë bërë bashkë jo se i duan të mirën Katundit të Ri, por këta kanë hallin e vet. Saliu dhe Iliri kanë hallin e drejtësisë, ne kemi hallin e punës. Unë mendoj që duhet të votojmë për vete. Shpresoj që në 25 edhe ju të jeni gati. Unë nuk besoj që ka njeri këtu që mendon, as demokrat, që Luli është më i mirë se Edi Rama. Aman, këtë mos e thoni të paktën. Edi Rama ka dhënë rezultate konkrete kudo që ka drejtuar. Duhet kësaj radhe ti lëmë mënjanë mëritë e vogla, nuk më është bërë kanali, nuk më është bërë rruga. Në 2013 ndihma ekonomike ishte 10 mijë lekë të vjetra, 12 mijë lekë të vjetra. Nuk po them që sot është 100-fish më e lartë, por është 10-fish më e lartë”, tha Balla.

Ai u bëri thirrje qytetarëve që të vazhdojnë marrjen e vaksinave, duke u shprehur se Sali Berisha është burim i lajmeve të rreme.

“Unë isha vet në Bradashesh, te qendra shëndetësore, duke pritur të gjithë ata që vinin për të bërë vaksinën. Edhe do ju lutesha, kush nuk e ka bërë, mos bini pre e mashtrimeve të Sali Berishës. “Facebooku” i Saliut është burimi i lajmeve të rreme më të mëdha në botë. Ajo që ndodhi në Rinas ishte një shembull kuptimplotë e asaj çfarë ata janë në gjendje të bëjnë. Teksa në ajër ishte avioni me 100 mijë vaksina të tjera, njerëzit e Ilirit dhe Saliut vendosën të bllokonin fluturimet e Shqipërisë që avionët me vaksina të mos vinin dje. Kjo është një e vërtetë që e kemi parë. Kur Saliu ishte në opozitë i vinte tritolin shtyllave të tensionit të lartë. Dje dhe sot u mundua të pengonte ardhjen e vaksinave”, vijoi drejtuesi politik i PS.

g.kosovari