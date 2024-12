Klea Prenga i është rikthyer edhe njëherë sulmit ndaj saj nga Marilela dhe Antonela Berisha, pas intervistës së kësaj të fundit në “Goca dhe Gra”. Në intervistë, Antonela u shpreh se kërkonte falje, mirëpo në asnjë moment nuk i është referuar Klea Prengës, ndaj së cilës kryen aktin e tmerrshëm. Mirëpo Klea Prenga ka ardhur me një reagim në rrjete sociale duke deklaruar se në asnjë moment askush nuk është munduar t’i kërkojë falje apo ta dëmshpërblej, por edhe nëse kjo ndodh prej tyre, ajo nuk e ka ndërmend t’i pranojë:

“Dua të sqaroj publikisht se në asnjë moment, askush nuk ka tentuar të më dëmshpërblejë apo të kërkojë falje për atë që ka bërë. As nuk do ta pranoj ndonjëherë dëmshpërblimin dhe faljen. E vetmja gjë që janë përpjekur të bëjnë është të manipulojnë opinionin publik me gënjeshtra. E vërteta është aty, e qartë dhe e pakundërshtueshme. Për më tepër, të dyja pohojnë se do ishin të gatshme të kryenin sulmin përsëri. Foto e mëposhtme janë shkëputur nga adresat e tyre ku guxojnë të pohojnë që do ta kryejnë sulmin përsëri.

Njëra komenton që herën tjetër kur të sulmojë, do të thërrasë dhe komentuesen, ndërsa tjetra pëlqen komentin me fjalorin banal. Tani nxirrini prapë në emisione të tjera se ju shisni dhe shpirtin për klikime. (Ahh, dhe për kë mbështetje publike e kanë fjalën, për adresat fake të hapura nga vetë ata që më sulmojnë prej muajsh mua dhe familjen time?) Vazhdoni përndjekjen.