Studentët nga Mali i Zi që kanë kryer studimet në gjuhën shqipe në universitetet e Shqipërisë nuk do të paguajnë më tarifën prej 3,500 eurosh për njëhsimin e diplomave të tyre, falë një bashkëpunimi mes Ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Mal të Zi dhe institucioneve përkatëse.
Masa prek veçanërisht pjesëtarët e pakicës shqiptare në Mal të Zi, të cilët ndjekin arsimin në gjuhën shqipe dhe përballeshin me procedura më të ndërlikuara administrative dhe financiare për njohjen e diplomave të fituara në Shqipëri.
Heqja e kësaj tarife konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt lehtësimit të procedurave të njohjes së diplomave, duke ulur kostot për studentët dhe familjet e tyre dhe duke e bërë procesin më të aksesueshëm dhe më të drejtë.
Që prej vitit 1991, pjesëtarë të komunitetit shqiptar në Mal të Zi kanë përfituar kuota të lira studimi në universitetet shqiptare, në kuadër të mbështetjes për arsimin në gjuhën shqipe.
Në këtë proces është vlerësuar edhe angazhimi i Ministres së Arsimit, Shkencës dhe Inovacionit të Malit të Zi, Anđela Jakšić-Stojanović, e cila ka mbështetur nisma që lidhen me arsimin në gjuhën shqipe, përfshirë edhe përdorimin e Abetares Mbarëkombëtare në shkollat ku mësimi zhvillohet në gjuhën shqipe.
Lehtësimi i procedurave për njohjen e diplomave pritet të krijojë kushte më të favorshme për vijimin e karrierës akademike dhe profesionale të të rinjve nga Mali i Zi që zgjedhin të studiojnë në Shqipëri, duke forcuar njëkohësisht bashkëpunimin arsimor mes dy vendeve.
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