Një zemër e shëndetshme është shumë e rëndësishme për mirëqenien e një njeriu. Mbajtja e enëve të gjakut të pastra dhe të shëndetshme është thelbësore për parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare dhe ushqimi luan një rol kyç në këtë proces.

Sipas kardiologëve disa ushqime mund të jenë aleatë shumë të mirë në mbrojtjen e zemrës dhe ndihmojnë në mbajtjen e enëve të gjakut të pastra nëse përfshihen në një dietë të ekuilibruar. Kjo dietë është e bollshme në perime, fruta, drithëra dhe ushqime të tjera që së bashku ofrojnë përfitime jetike për shëndetin kardiovaskular. Ja disa ushqime të sugjeruara nga specialistët:

1 – Sardele

Sardelet njihen për përmbajtjen e lartë të Omega-3 dhe koenzimës Q10, të cilat këto substanca kanë rol kyç në mbrojtjen e zemrës dhe muskujve. Ngrënia e peshkut, veçanërisht sardelet, të paktën dy herë në javë është një mënyrë e shkëlqyer për të ruajtur shëndetin arterial.

2 – Panxhari

Panxhari dihet se stimulon prodhimin e oksidit nitrik që përmirëson qarkullimin e gjakut dhe ndihmon në kontrollin e presionit të gjakut. Kardiologët rekomandojnë konsumimin e tij të papërpunuar, në lëngje, për të maksimizuar përfitimet e tij.

3 – Lakra

Lakra, e pasur me magnez, është një tjetër ushqim i fuqishëm për shëndetin kardiovaskular, duke ndihmuar në mbrojtjen e zemrës si dhe në lehtësimin e dhimbjeve. Mund të konsumohet në mënyra të ndryshme, e papërpunuar ose e zier, duke ruajtur vetitë e tij të dobishme.

4 – Çokollatë

Mund të tingëllojë çuditshëm, por çokollata e zezë, me të paktën 70% kakao, gjithashtu llogaritet si një aleat, me kusht që të konsumohet me moderim, afërsisht 30 gram në ditë. Përveçse mbron zemrën, ndihmon në uljen e dëshirës për ëmbëlsira, duke nxitur kontrollin e dietës.

5 – Patate e ëmbël

Patatja e ëmbël rekomandohet veçanërisht për njerëzit me diabet dhe probleme me zemrën, për shkak të fuqisë së saj antioksiduese. Ndihmon në eliminimin e radikaleve të lira, substancave të dëmshme që mund të dëmtojnë trupin me kalimin e kohës.

Ndërkohë kardiologët bëjnë të ditur se këto ushqime, nëse konsumohen rregullisht dhe si pjesë e një diete të ekuilibruar, mund të ndihmojnë në mbajtjen e enëve të gjakut të pastra dhe mbrojtjen e zemrës.